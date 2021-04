Det har snart gått fem år siden Citroën viste frem konseptbilen CXperience Concept, på bilutstillingen i Paris.

Nå er den ferdige produksjonsmodellen lansert. Helt nye C5 X plasserer seg i det såkalte D-segmentet (her snakker vi storbil) og kommer fra start som ladbar hybrid med 225 hk og en elektrisk rekkevidde på over 50 kilometer.

Sammenlignet med konseptbilen, er designet tonet betydelig ned på den endelige modellen. Når det er sagt, er dette en bil som fremdeles stikker seg ut – med flere tydelige designelementer.

– Introduksjonen av nye C5 X gir Citroën et modellutvalg som vi bare kunne drømme om for noen år siden. C5 X er en bil som appellerer både til hjerte og hjerne i måten den kombinerer ny teknologi med komfort og praktiske løsninger, sier Ole S. Nedenes, merkesjef for Citroën hos importøren Bertel O. Steen.

Med en akselavstand på 2,78 meter, en lengde på drøyt 4,80 og en høyde på 1,48, plasserer den seg midt i D-segmentet.

Komfort i høysetet

Citroën er tydelig på at komforten har høyeste prioritet, også på nye C5 X.

Aktive dempere, med hydrauliske demperputer, tilpasses ulike forhold. Du kan også velge mellom tre innstillinger på demperoppsettet.

Franskmennene går dessuten hardt ut, når de presenterer komfortsetene, som skal være helt på høyde med hva du finner i din egen stue.

På innsiden bidrar store vindusflater og glasstak, til god romfølelse.

Test Citroën ë-C4: Prisgunstig nykommer

Bagasjerommet har en lasteevne fra 545 til 1.640 liter.

Salgsstart til sommeren

På innsiden debuterer et nytt infotainmentsystem der du selv bestemmer utseende og funksjonalitet. Dette styres via en ny 12-tommers berøringsskjerm.

Stemmestyring og et utvidet head-up-display er også på plass.

Citroën C5 X kommer med selvkjøring nivå 2, 360-graders kamera, samt sensorer som automatisk åpner og låser bilen når du nærmer deg.

I første omgang blir nykommeren tilgjengelig som ladbare hybrid eller med ren bensinmotor. Norske priser er ikke klare, men salget starter rett over sommeren.

Denne ble kjøpt ny av skipsreder – med privatsjåfør

Se flere bilder av nye C5 X her:

Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer Copyright William CROZES @ Continental Productions Foto: William CROZES @ Continental Productions Les mer

Bli med på langtur i Citroën C5 Aircross og test av taktelt: