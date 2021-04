Hemmelig video kan bli sentralt bevis

Fostermoren er anklaget for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig gutt som bodde i familiens hjem etter å ha blitt plassert der av barnevernet. Selv mener kvinnen at gutten forgrep seg på henne.

3. april i fjor ble politiet kontaktet av en ansatt i barnevernet et sted på Østlandet. Det dreide seg om et mulig seksuelt overgrep mot en mindreårig gutt som var plassert i et fosterhjem.

Politiet rykket ut til fosterhjemmet der de fikk overlevert et videoopptak fra et kamera som fosterfaren i hemmelighet hadde plassert på badet i boligen.

Opptaket ble gjort fordi han mistenkte at hans kone, fostermoren, og den mindreårige fostersønnen hadde en seksuell relasjon.

TV 2 er ikke kjent med videoens innhold, men etter at politiet fikk denne, ble fostermoren pågrepet.

Mandag begynte rettssaken mot kvinnen, som er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med den mindreårige gutten fra høsten 2019 og frem til hun ble pågrepet i april i fjor.

Ifølge politiet skjedde de påståtte overgrepene i familiens hjem, i en bil og på et hotellrom.

Mener hun er offeret

Kvinnens forsvarer, Jon Anders Hasle, sier at hans klient opplever saken som veldig vanskelig, og at hun er helt uenig i fornærmedes forklaring som ble gitt mandag.

– Hun er klar på at det er hun som har blitt utsatt for overgrep, sier Hasle til TV 2 etter at første dag i retten er over.

– Vi mener hun er uskyldig, og at hun må frifinnes fullt ut, legger han til.

Videosnutten er et av bevisene påtalemyndigheten vil legge frem, men Hasle kommer til å gjøre det han kan for at filmen ikke blir spilt av i retten.

Han mener beviset er ulovlig ervervet, og at det dreier seg om skjult overvåkning.

– Så blir det opp til retten å avgjøre om det skal legges frem eller ikke. Vi kommer til å begrunne dette med blant annet EMK artikkel 8, som sier noe om at alle har rett på sitt privatliv og familieliv, sier Hasle.

Mistenkt for voldtekt

Fem dager etter at fostermoren ble pågrepet, ble den mindreårige gutten avhørt av politiets eksperter på Statens Barnehus.

I det 2 timer og 40 minutter lange avhøret, som ble spilt av i retten, blir gutten stilt inngående spørsmål om hans relasjon til fostermoren.

I den første sekvensen av avhøret forklarer gutten seg på en måte som gjør at politiet mistenker at han kan ha utsatt henne for overgrep, ifølge aktor. I andre halvdel av avhøret kommer forklaringen som danner grunnlaget for tiltalen mot fostermoren.

En uke etter at gutten ble avhørt, valgte fostermoren å anmelde ham for voldtekt, men saken ble henlagt på bevisets stilling.

Mellom 50 og 100 ganger

Fornærmede, som var tidlig i tenårene da de angivelige overgrepene skjedde, forklarer i politiavhøret at han og fostermoren hadde følelser for hverandre.

Ved flere anledninger har de delt seng og sovet sammen på hans rom. Samsovingen begynte en gang gutten var syk, men fortsatte i tiden senere.

Han anslår at han og fostermoren hadde seksuell omgang mellom 50 og 100 ganger. Videre forteller han at begge tok initiativ til de seksuelle handlingene.

I avhøret sier gutten at han ikke ønsker at verken han eller fostermoren skal havne i fengsel.

Verken politiadvokaten eller den fornærmede guttens bistandsadvokat ønsker å kommentere saken.

Etter at fostermoren har forklart seg for retten tirsdag, er det fosterfaren som sto bak filmopptaket sin tur til å vitne.

Det er satt av fem dager til rettssaken som avsluttes fredag.