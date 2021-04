Charter-Svein etter koronademonstrasjonen: – Noe av det modigste jeg har gjort

GOD KVELD NORGE (TV 2): Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at Svein Østvik brant munnbind foran Stortinget. Selv er han stolt over at han turte.

Det er så mange ting som lukter veldig dårlig i min nese når det gjelder det å være fritt menneske. Man sniker inn ting som gjør at mennesker som har et litt annet syn blir tvunget inn i vaksinepass, for eksempel.

Det sier realityprofil Svein Østvik (59) når God kveld Norge møter ham to dager etter at han brant munnbind i en koronademonstrasjon foran Stortinget.

Han angrer overhodet ikke på at han ble med, selv om stuntet har vakt sterke reaksjoner.

– Jeg er så glad for at jeg dro. Jeg føler vel egentlig at det er en av de modigste handlingene jeg har gjort. Jeg visste det ville komme mye tøff motstand, sier Østvik.

Se hele intervjuet og reaksjoner fra studio i videovinduet øverst.

PÅ BÅLET: Svein Østvik (Charter-Svein) brenner munnbindet sitt under koronaskeptikernes markering utenfor Stortinget lørdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: Heiko Junge

– Det dummeste jeg har sett

En som har reagert på at Østvik deltok i demonstrasjonen, er TV 2s utenriksreporter Fredrik Græsvik (54).

Han kommenterte følgende på Østviks åpne Facebook-profil:

«Det du gjorde i dag er det dummeste jeg har sett. Og med det avsluttes vårt vennskap.»

Østvik tar kommentaren med knusende ro, men sier at han hadde forventet mer av sin tidligere kollega.

– Jeg synes det er rart med noe så krast fra en såpass oppegående fyr. Jeg ville kanskje bare sagt at jeg er uenig med deg Svein. Det er jo nettopp det som er et godt demokrati, at man kan komme videre, men det er vanskelig når man settes i bås med en gang, sier Østvik.

Græsvik er forelagt Østviks utsagn, men har foreløpig ikke svart på God kveld Norges henvendelse.

– Bare frykt og propaganda

I motsetning til konspirasjonsteoretikerne som benekter at korona eksisterer, er ikke Østvik i tvil om at viruset finnes.

– Det er ikke det at jeg ikke mener det er et alvorlig virus, men det er handlingene rundt det, og restriksjonene. Det har plutselig blitt noe vanvittig annerledes enn tidligere ting. Det er veldig mye frykt, mener han.

– Men hvordan tror du ting ville sett ut om vi ikke hadde hatt smitteverntiltakene?

– Det bare dukker opp nye tall hele tiden, det går opp i begynnelsen, så roer det seg. Bare se på Sverige. Hvorfor har det ikke vært tall tidligere, hvorfor forandrer de hele tiden på ting, spør han.

– Nå er en hastevaksine eneste måten å behandle på. Før var det medisiner, vitaminer, immunforsvar, det var viktig å tenke preventivt. Nå er det helt borte, og det er bare frykt, tall og propaganda, mener Østvik.

Skal ikke ha vaksine

Østvik nekter å bruke munnbind, også der det er påbudt. Han er i tillegg helt klar på at han ikke skal la seg vaksineres.

– Nei, nei, er du spinnvill! Aldri i livet!

– Er du ikke redd for å få korona?

– Nei, jeg lever i nuet. Du kan ikke gå rundt og tenke på hvordan livet kan bli. Skjer det så skjer det, så får jeg deale med det da, sier Østvik.