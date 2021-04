Norge ber Russland trekke tilbake styrker

Den eskalerende situasjonen i Øst-Ukraina har ført til at sikkerhetsorganet OSSE skal holde et spesialmøte.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ber Russland om å bidra til å deeskalere situasjonen.

– ­Norge er alvorlig bekymret over den raske forverringen av sikkerhetssituasjonen i og rundt Ukraina. Norge oppfordrer Russland til å redusere spenningen ved å umiddelbart trekke tilbake sine nylig utplasserte militære styrker og bruke sin innflytelse på de russisk-støttede væpnede gruppene for å stanse våpenhvilebruddene i Øst-Ukraina, sier utenriksminister Søreide i en pressemelding.

UTENRIKSMINISTER: Ine Eriksen Søreide ber Russland trekke strykene på grensen mot Ukraina tilbake. Foto: Annika Byrde/NTB

De siste ukene har Russland utplassert store millitære styrker i og rudnt Ukraina.

Utenriksdepartementet oppfatter mobiliseringen som våpenhvilebrudd, og mener Russland truer Ukrainas suverenitet.

«Russlands utplassering av militære styrker på eget territorium, nær grensa til Ukraina, er en bevisst opptrapping av spenningsnivået. En slik maktdemonstrasjoner bryter med Russlands forpliktelser som deltakerstat i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa,» skriver UD i pressemeldingen.

Søreide mener den siste tids utvikling er et klart steg tilbake i jobben med å bevare våpenhvilen mellom Russland og Ukraina.

– Dessverre har Russland og de russisk-støttede væpnede gruppene gjennom sine nylige handlinger reversert framgangen som ble oppnådd gjennom den styrkede våpenhvilen i Øst-Ukraina som startet 27. juli 2020. Vi oppfordrer Russland til å gå tilbake til forhandlingsbordet og i god tro søke en fredelig løsning, i første rekke gjennom en fornyet våpenhvile, sier utenriksministeren.

Fare for fullskala krig

I helgen ble det kjent at Russland har begynt å mobilisere ved grensen. Samtidig advarte Vladimir Putins talsmann, Dimitrij Psekov, mot at den ekstremt ustabile situasjonen kan forverres ytterligere, og lede til fullskala krig.

Peskov bekreftet at Russland tar det de anser som «nødvendige» skritt på grunn av økt spenning i området.

Samtidig blir det rapportert om at Russland har utplassert Iskander-missiler på grensen. Det har også kommet meldinger om at Ukraine forbereder et angrep mot Donbass-regionen. Disse er ifølge Ukrainas forsvarssjef Ruslan Khomtsjak usanne. Ifølge ham foregår det en målrettet desinformasjonskampanje.

Meldinger om at Ukraina forbereder et angrep mot Donbass er usanne, og bærer preg av at det pågår en målrettet desinformasjonskampanje, sa .

14.000 mennesker har mistet livet siden 2014 da konflikten mellom Russland og Ukraina om Luhansk og Donetsk-regionen brøt ut.

Amerikanske krisgsskip i Svartehavet

Også Det hvite hus følger utviklingen i regionen nøye. På en pressekonferanse torsdag sa talsperson Jen Psaki at det ikke har vært like mange russiske soldater utplassert langs grensen til Ukraina siden 2014.

To amerikanske krigsskip skal seile gjennom Bosporosstredet til Svartehavet.