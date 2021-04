Video viser at 33-åringen retter hagle mot politifolk

Det viser en dramatisk video som statsadvokat Alvar Randa spilte av under sitt innledningsforedrag i Oslo tingrett mandag.

Klokken var omkring 12.30 tirsdag 22. oktober 2019 da nødetatene rykket ut til meldingen om en trafikkulykke på Rosenhoff i Oslo.

Der hadde 33-åringen krasjet i en rundkjøring i høy fart. Bilen ble kastet gjennom en hekk og landet på taket på en gangvei.

Traff barnevogn

Verken tiltalte eller den kvinnelige passasjeren ble skadet.

Videoer viser hvordan 33-åringen raskt tok på seg skuddsikker vest med påskriften «politi». Med seg hadde han også en bag med våpen og en kanne med nærere 50 liter av det narkotiske stoffet GBL.

Fremme ved ambulansen plukket han opp en avsagd hagle fra bagen. Idet han rettet den mot politifolkene, løp de av gårde.

Deretter kjørte han av gårde gjennom Oslos gater, hvor han omsider endte opp på Torshov. Her mener påtalemyndigheten at han målrettet forsøkte å kjøre på syv personer: To politifolk, et eldre ektepar og en mor med to tvillinger på syv måneder.

FLUKTFORSØKET: Kartet viser ambulansekaprerens kjørerute. Klokken 12.45 krasjet han i en bygård på Torshov. Foto: Politiet

Statsadvokat Randa forteller at barnevogna med de to tvillingene i ble kastet av gårde. Ingen av de to små barna, eller noen av de andre fornærmede, ble fysisk skadet.

Klokken 12.45, 11 minutter etter at flukten startet, kjørte en annen ambulanse inn i den kaprede ambulansen bakfra, slik at den krasjet inn i en bygård. Der ble 33-åringen pågrepet.

Vitne: – Blåst inn mot gjerdet

Mannen erkjente i retten mandag morgen straffskyld for hele den 24 punkter lange tiltalen, utenom de syv drapsforsøkene.

– Han har fra dag én forklart at hans eneste formål var å komme seg unna politiet. Han hadde med seg betydelige mengder narkotika, og han ønsket å fullføre det oppdraget. Det var det eneste som stod i hodet på han, sier hans forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, til TV 2.

33-åringen mener altså at han ikke har forsøkt å kjøre på noen.

– Det at han stjal en ambulanse, handlet kun om at det tilfeldigvis stod en ambulanse på tomgang ved ulykkesstedet, sier han.

Flere vitner mener imidlertid at 33-åringen målrettet siktet seg inn mot de syv personene og forsøkte å kjøre på dem. Det mener også kvinnen i ekteparet som er fornærmet i saken.

I retten mandag forklarte kvinnen i 70-årene at hun var på vei til garasjen sin sammen med ektemannen da de fikk øye på ambulansen, som «kom i full fart».

– Jeg ble blåst inn mot gjerdet i full fart. Jeg fikk jo ikke tid til å tenke, det bare skjedde. Det var trykket fra farten av bilen, regner jeg med, sier kvinnen.

Hun forteller at ambulansen var omtrent en meter unna henne, og at hun landet på knærne. Også mannen hennes gikk i bakken, ifølge kvinnen.

Mulig forvaringsstraff

Mannen er tidligere domfelt en rekke ganger for befatning med narkotika og med våpen. Han er også dømt for grovt ran og var ute på prøve da ambulansen ble kapret.

LANDET HER: Slik så det ut etter trafikkulykken som politiet rykket ut til. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

På grunn av straffehistorikken – og at de sakkyndige mener tiltalte har lav voldsterskel – har påtalemyndigheten varslet at de kan komme til å be om forvaring for 33-åringen.

Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet etter at ambulansen krasjet inn i porten til en bygård i Krebs' gate på Torshov. Han har ikke vært i avhør hos politiet, bortsett fra et kort innledende avhør rett etter at han ble pågrepet.