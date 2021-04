Tiltalt for drap på SIAN-aktivist – telefonavlytting blir viktig bevis

Den kjente Sian-aktivisten Dan Eivind Lid ble funnet drept i leiligheten sin i Suldalen i Kristiansand om ettermiddagen lørdag 3. oktober i fjor. Mandag startet rettssaken mot tre menn som står tiltalt for å ha drept Lid.

Påtalemyndigheten mener de tre kjørte til Lids leilighet og var fremme der klokken halv fem lørdag morgen. To av de tre, en 55 år gammel mann fra Kristiansand og en 46 år gammel mann fra et østeuropeisk land skal ha oppsøkt Lid mens en 36 år gammel mann fra Kristiansand ventet i bilen. Ifølge tiltalebeslutningen var handlingen planlagt.

FUNNET DREPT: I dag startet rettssaken mot de tre som er siktet for å ha drept SIAN-medlem Dan-Eivind Lid. Foto: Geir Olsen/NTB

Inne i leiligheten skal de to ha gått løs på Lid med grov vold og han døde av kvelning. De to tiltalte skal deretter ha tatt med seg ukjente mengder amfetamin, en Remington hagle og en pc.

Skylder på hverandre

Påtalemyndigheten mener 55-åringen og 46-åringen begge skal dømmes for drap, mens 36-åringen er tiltalt for grovt ran med døden til følge. 55-åringens forsvarer, Torleiv Drangsland sier til TV 2 at hans klient erkjenner å ha vært på stedet, men at han sto utenfor leiligheten.

– Han erkjenner å ha vært i området, men hevder han ikke tok del i volden og drapet på Lid.

Forsvareren sier at det ikke er noe i saken som tyder på at drapet er politisk motivert.

– Det er ingenting som tyder på det, men hva som kan være motivet får vi komme tilbake til når de tiltalte har forklart seg.

Etter det TV 2 erfarer skal det være funnet flest fotspor fra 46-åringen i leiligheten. Det drepte Sian-medlemmet ble funnet et halvt døgn senere av en nabo.

- Ble drept som følge av grovt ran

Statsadvokat Leif Aleksandersen sa i retten mandag at påtalemyndigheten mener Dan Eivind Lid ble drept i forbindelse med at han ble ranet.

– Det er aktoratets oppfatning at Lid døde som følge av grovt ran. Etterforskningen viser at Lid oppbevarte et betydelig pengebeløp i leiligheten i tillegg til amfetamin og en hagle.

Avlyttet bil

De tre tiltalte ble pågrepet to uker etter drapet etter at politiet hadde avlyttet bilen til 36-åringen. I en samtale mellom ham og 55-åringen sier sistnevnte:

– Jeg slo, jeg slo og jeg slo.

Påtalemyndigheten mener å kunne bevise at 55-åringen snakket om drapet på Dan Eivind Lid. Mannens forsvarer sier klienten avviser dette.

– Dette er tatt ut av kontekst. Vi skal få høre hele samtalen som for øvrig er preget av støy fra bilens vifte. Min klient avviser at det er drapet på Lid det snakkes om, sier forsvarer Torleiv Drangsland.

Politiadvokat Morten Formo sier til TV 2 at avlyttingen er en del av et større bevisbilde.

– Avlyttingen i bilen er et viktig bevis, men det foreligger også en rekke andre bevis som vil bli presentert for retten, sier Formo.

Det skal være funnet biologisk materiale fra avdøde i bilen de tre brukte til å komme seg til og fra leiligheten. Lid skal ikke selv ha vært i bilen før hendelsen.

21 års fengsel

Ingen av de tre tiltalte erkjenner straffskyld. Strafferammen for drap er 21 års fengsel. Det samme gjelder for grovt ran med døden til følge. Det er satt av tre uker i Kristiansand tingrett for behandling av saken.