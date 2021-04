Tenåringssøstre drepte pappa med hammer og kniv – én detalj kan få dem fri

Søstrene drepte sin egen far, Mikhail Khachaturyan (57) med kniv og hammer i familiens hjem i Moskva i juli 2018.

Søstrene var henholdsvis 17, 18 og 19 år gamle da de drepte ham med 36 knivstikk og over ti hammerslag etter at de var blitt utsatt for tortur, drapstrusler og voldtekter i tre år.

Søstrene ble siktet for drap, men siktelsen ble frafalt etter at saken fikk internasjonal oppmerksomhet og førte til store opptøyer i Moskva.

Trioen står nå tiltalt for å ha inngått drapsforbund, altså planlagt et drap, men én detalj kan sette dem fri.

RETTSHØRING: Krestina Khachaturyan i Basmanny byrett i juli i 2018. Foto: Alamy

Massivt press

Russland avkriminaliserte i 2017 visse typer vold i hjemmet.

Spark, slag og annen type vold som gir fysisk smerte, men som ikke fører til helseskader, straffes bare med en symbolsk bot.

Tiltalen mot de tre søstrene som ble mishandlet i en årrekke har utløst en voldsom debatt, skriver The Guardian.

Mens aktivister og menneskerettighetsforkjempere krever at saken mot søstrene blir henlagt, krever avdøde Mikhail Khachaturyas etterlatte at de blir dømt for drap.

PROTESTER: Aktivister går i tog til støtte for Khachaturyan-søstrene i Moskva i august i 2019. Foto: Tatyana Makeyeva/AP

Søstrene til avdøde Mikhail Khachaturyan har langet ut mot søstrene i mediene, og kalt dem både manipulerende og ondsinnede.

De har også påstått at søstrene drepte faren for å stjele pengene hans, og anklaget dem for å ha påført seg selv knivskader etter drapet for å fremstå som ofre.

Ny etterforskning

Påtalemyndighetene har ifølge den russiske avisa Meduza avgjort at det skal opprettes sak mot den avdøde faren for å ha torturert og misbrukt døtrene.

Etterforskningen har allerede slått fast at døtrene nesten daglig ble utsatt for vold, overgrep og tortur.

Nå som faren etterforskes, betyr dette at døtrene blir ansett som fornærmede.

Det at de nå blir ansett som fornærmede, er ifølge kvinnesaksaktivist Darja Serenko et «veldig viktig gjennombrudd», skriver The Moscow Times.

I RETTEN: Én av de tre søstrene, Maria Khachaturyan, under en rettshøring i Moskva i juni i 2019. Foto: Yuri Kadobnov/AP

Saken mot faren må behandles av rettsvesenet før myndighetene avgjør om søstrene skal straffeforfølges eller ikke.

– Dette er enda mer bevis på at de ble angrepet gjentatte ganger over flere år, og at livet og tryggheten deres var i fare, sier to av søstrenes advokat, Alexei Parshin, til nettstedet.

Ingen andre valg

I fjor uttalte Angelina Khachaturyans advokat, Aleksej Parsjin, at søstrene måtte drepe faren for å selv overleve.

– Vi mener at de ikke hadde noe annet valg. Hele livet deres var et helvete. De kan ikke sammenlignes med sunne, rolige og avbalanserte mennesker. De har utviklet alvorlige psykiske lidelser, deriblant posstraumatisk stress, sa han.

KAOS: Maria Khachaturyan ankommer en rettshøring i Moskva i juli i fjor etter at hun og søstrene ble tiltalt for drap. Foto: Dimitar Dilkoff/AP

Etter opptøyene ble søstrene løslatt, men straffesaken mot dem er opprettholdt.

Rettssaken mot dem er blitt utsatt flere ganger, og de venter nå spent på om tiltalen mot dem snart blir frafalt.