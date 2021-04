Nakstad om påsketallene: – Ser ut som at vi slipper å stramme inn

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at smittetallene går riktig vei.

Folkehelseinstituttet var bekymret for at påskeferien skulle føre til et kraftig hopp i smittetallene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier imidlertid at han er fornøyd, med fasit i hånd.

– Det er godt å se at tallene ikke går oppover. Vi må nok kanskje vente til onsdag før vi kan være helt sikre, men om det var slik at påsken hadde ført til mer smitte i Norge, så ville vi ha hatt høyere tall nå, sier han til TV 2.

– Hvorfor er smittetallene lavere enn forventet?

– Folk flest har fulgt rådene og anbefalingene som regjeringen la frem før påske. Vi har også hatt færre reiser til utlandet, samtidig som at kommunene har drevet koronatesting og smittesporing, sier Nakstad videre.

Lettelser

Nakstad mener at man bør være fornøyde med smitteutviklingen, som gjør at helsemyndighetene ikke må innføre strengere tiltak.

– Det hadde vært ganske vanskelig å stramme ytterligere inn for å få R-tallet under 1. Det ser ut som at vi slipper det.

Natt til mandag opphevet regjeringen flere strenge koronatiltak for sju kommuner på Haugalandet. På lørdag nedjusterte også regjeringen tiltaksnivået i 19 kommuner i Viken, samtidig som at tiltakene ble avviklet i 13 andre Viken-kommuner.

Nakstad sier imidlertid at det skal litt mer til for at koronatiltakene også kan lettes i områder med mye smitte.

– Enhver gjenåpning vil føre til mer kontakt mellom mennesker, og R-tallet, som nå ligger under 1, kan da stige igjen. Så det er viktig å være litt tålmodige nå.

– Har du forståelse for at den tålmodigheten begynner å bli tynnslitt?

– Vi er alle kjempelei denne pandemien. Men nå går det mot lysere tider, og stadig flere blir vaksinert. Dette kan gi oss muligheten til å leve mer normalt frem mot sommeren. Vi får heller bruke disse tallene som motivasjon.

Vaksinesvar

På torsdag skal FHI svare om hvorvidt AstraZeneca-vaksinen fortsatt skal benyttes i Norge.

Nakstad sier imidlertid at et eventuelt grønt lys ikke vil ha så mye å si for det generelle vaksinasjonstempoet.

– Leveransene fra AstraZeneca er såpass små i forhold til de vi får fra de andre vaksineselskapene. Men FHI vil komme tilbake til alt dette.