Solskjær roses for Lingard-avgjørelsen

Se Lingards to scoringer og sammendrag fra kampen mot Leicester øverst.

Jesse Lingard (28) har for alvor fått en ny vår siden han ble West Ham-spiller.

I helgens 3-2-triumf over Leicester, som bidro til at London-klubben nå er en reell utfordrer til en av de fire øverste plassene i Premier League, ble han igjen avgjørende med sine to scoringer.

Det er langt i fra det første viktige bidraget han har hatt siden han ble utlånt fra Manchester United på tampen av januar.

– Gnistrende god

Siden det har han nemlig scoret åtte mål og servert tre målgivende pasninger. Ingen i ligaen har flere målpoeng siden han skiftet lag.

– Han har vært gnistrende god, slår TV 2s Premier League-kommentator, Simen Stamsø-Møller fast.

Han mener Jesse Lingard er nøyaktig hva West Ham trengte.

– Han kommer inn med herlig energi og kvalitet, sier kommentatoren.

Det kan også virke som om ny klubb er nøyaktig hva Lingard trengte. Det siste året i Manchester United slet han med manglende tillit, og mottok kritikk fra egne fans.

– Han har tidvis vært god også i Manchester United, men da var det lenger mellom hver gang han, sier Stamsø-Møller.

Roser Solskjær-avgjørelse

Han roser Solskjærs grep med å låne ut 28-åringen.

– Da situasjonen ble som den ble, var det fornuftig å få ham til et så bra lag som mulig, sier Stamø-Møller, og utdyper:

– Markedsverdien hans stiger. Nå er West Ham villig til å betale ganske mye penger for ham. Det kan komme godt med når Solskjær skal forsterke Manchester United i andre posisjoner.

Ifølge BBC, ønsker West Ham sterkt å sikre seg midtbanemannen på permanent basis. Om de skulle klare å nå Champions League, slik de takket være Lingards målform er i posisjon til å klare, er det trolig et godt lokkemiddel.

Lingards prestasjoner gir også næring til spørsmålet om hvem som skal spille på Englands offensive midtbaneplass under sommerens EM.

– Han er umulig å komme utenom, sier Stamsø-Møller om landslagsspørsmålet.

Han trekker frem James Maddison som Lingards fremste utfordrer om landslagsplassen. Leicester-spilleren måtte stå over helgens runde etter brudd på koronareglementet.

– EM ville vært prikken over i-en. Det ville vært en god «comeback story», sier Lingard til BBC.