– Mottakelsen Audi e-tron fikk i Norge var fantastisk. Men vi er ikke veldig overrasket over at den er mest solgt. Elbiler fungerer godt i markeder som er tilrettelagt for det, sier Audis toppsjef Markus Duesmann i et eksklusivt intervju med Broom.

Han har akkurat fått spørsmål om han ble overrasket over at e-tron faktisk ble Norges mest solgte bil i fjor.

Duesmann, som selv kjører Audis nye el-flaggskip e-tron GT, er nå klar for å lansere en ny potensiell elbil-bestselger. Q4 e-tron er en noe mindre og rimeligere elektrisk SUV, som kommer på markedet til høsten.

– Det er ingen tvil om at Q4 e-tron har et langt større potensial. Vi både håper på, og forventer, høye salgstall, sier Duesmann.

Flere biler enn Tesla

Audi var ikke først med elbiler, men nå har de fått vind i seilene. Suksessen med e-tron har vært stor – og nå rulles nyhetene ut i tur og orden.

– Mot slutten av året vil vi tilby fem elektriske modeller. Det er til og med flere enn Tesla har, påpeker Audi-sjefen.

Tesla har Model 3, Model S, Model X og Model Y. Etterhvert kommer også en ny generasjon av sportsbilen Roadster.

Mot slutten av året vil Audi tilby e-tron og e-tron Sportback, e-tron GT, Q4 e-tron og Q4 e-tron Sportback.

Flere e-biler fra Audi på vei

Tesla er ikke en konkurrent

Selv om han trekker fram Tesla, mener han den amerikanske elbilprodusenten er i et annet segment.

– Jeg setter pris på det Tesla har gjort – de har fremmet utviklingen. Vi har lært noe av dem – og de har lært noe av oss. Men Tesla er ikke vår konkurrent, og retter seg mot de store segmentene. Vi er et premiummerke. Våre konkurrenter er BMW og Mercedes, sier Duesmann.

Sistnevnte har nylig lansert sitt motstykke til Q4 e-tron – nemlig EQA.

Elbiler fra Kina

Q4 e-tron er 4,59 meter lang, 1,9 meter bred, og 1,61 meter høy. Akselavstanden er 2,76 meter, nøyaktig den samme som på VW ID.4.

Bilene bygger for øvrig på samme plattform, nemlig Volkswagens MEB-modul.

I likhet med storebror, e-tron 50 og 55, blir nye Q4 e-tron også tilgjengelig i to karosseriversjoner. En ordinær SUV og en såkalt Sportback, med en fallende taklinje.

Rekkevidde blir på opptil 500 kilometer (bakhjulsdrift). Maks ladeeffekt er 125 kW og det skal ta 30 minutter å hurtiglade batteripakken på 82 kWt fra 0-80 prosent. Det forutsetter naturligvis optimale forhold.

Stor skjerm og nytt head up display

Som vi er godt kjent med fra Audi, får bilen digitale instrumenter og en touchskjerm i midtkonsollen. Sistnevnte er 10,1 tommer, men den kan oppgraderes til en større skjerm som måler 11,6 tommer. Det blir så langt, Audi-historiens største mediaskjerm.

Q4 e-tron får et helt nytt og kraftig forbedret head up-display. Som tilvalg kan du få dette med såkalt AR-teknologi (augmented reality) eller «utvidet virkelighet» på norsk. Her vil head up-displayet blant annet prosjektere piler i bakken, dersom du har på navigasjonen.

PS: Duesmann bekrefter i møtet også at det kommer en helt ny generasjon av e-tron. Men at det først blir en facelift av dagens modell, som fortsatt er tidlig i livsløpet sitt.

