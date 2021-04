Trump hudflettet republikanere – kritiseres for å splitte partiet

De siste dagene har en gruppe utvalgte, pengesterke republikanere vært samlet i Palm Beach, Florida. Anledningen er republikanernes årlige donormøte, hvor partiets fremtid var på agendaen.

Eks-president Donald Trump hadde æren av å avslutte det hele lørdag kveld, med hva som var ment å være en samlende tale om partiets lederskap.

Trump benyttet talen til å forsterke sin posisjon som partiets leder. Samtidig valgte presidenten å lange ut mot to av sine partikolleger, Mitch McConnell og sin egen visepresident Mike Pence, skriver Washington Post.

– En dum jævel

Eks-presidenten omtalte ifølge McConnell i svært lite flatterende ordelag, og stemplet den mektige republikaneren som en «gjennomført taper» og «dum jævel». Trump langet også ut mot McConnells kone Elaine Chao, som var Trumps samferdselsminister.

Videre påpekte Trump at han var «skuffet» over Mike Pence sin avgjørelse om å godkjenne valgresultatet, og mener visepresidenten burde gjort mer for å forhindre Joe Bidens legitime valgseier.

– Uønsket oppmerksomhet

Ifølge Associated Press skal talen ha gjort flere av deltakerne ille til mote. I etterkant av talen har også en rekke republikanere uttalt seg kritisk om Trumps eksplisitte ordbruk.

– Det tjener oss mye bedre å fokusere på demokratene. Punktum, sier Newth Gingrich, tidligere presidentkandidat og leder i Representantenes hus ifølge Associated Press.

Guvernør Asa Hutchinson mener Trumps kommenterer er uhelige for partiet. Foto: Joshua Roberts/REUTERS

Han får støtte fra guvernør i Arkansas, Asa Hutchinson.

– Alt som er splittende skaper bekymring og vil ikke hjelpe oss verken i Washington eller i delstatene. På en måte er det ikke så farlig hva han sa, men samtidig vil det tiltrekke seg uønsket oppmerksomhet, sier Hutchinson til CNN.

Vil fokusere på fremtiden

Guvernøren understreker at republikanerne må stå samlet om de skal hamle opp med demokratene.

– Vi trenger fellesskap. Vi må fokusere på de samme målene. Vi har knapt flertall og lite å gå på, og en rekke kamper vi må kjempe. Så vi må komme oss videre, oppfordrer guvernøren.

Hutchinson har tidligere uttalt seg kritisk om Trump, og får støtte fra en annen, republikansk Trump-kritiker, nemlig Liz Cheney. Hun var en av få republikanere som stemte for å stille presidenten for riksrett, noe som har gjort henne til en upopulær figur innad i eget parti.

– Den tidligere presidenten benytter seg av den samme retorikken som han vet fremprovoserte den voldelige stormingen av Kongressen. Som et parti, må vi fokusere på fremtiden, vi må fokusere må å omfavne grunnloven, ikke på å omfavne opprør, lyder det fra Cheney.

Til tross for kritikken, er Donald Trump fremdeles en svært populær og mektig figur innad i partiet. Det er derimot uklart om han ønsker å stille til president i 2024.