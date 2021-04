Politivideo ryster USA – militæroffiser fryktet for livet

Militæroffiseren Caron Nazario kjørte rundt med midlertidige registreringsskilt på sin splitter nye bil. Det resulterte i et brutalt møte med politiet.

Caron Nazario løftet hendene i været i frykt for sitt eget liv da han ble stanset under en rutinemessig trafikkontroll i Windsor, Virginia. Nazario, som tjenestegjør i det amerikanske forsvaret, skjønte ikke hvorfor to politimenn pekte på ham med våpen mens de beordret ham ut av bilen.

– Jeg er oppriktig redd for å gå ut, sier Nazario i videoen, som er fanget av politiets kroppskamera.

– Ja, det bør du være!, svarer den ene politibetjenten.

Hadde feil skilt

Deretter viser den brutale videoen hvordan politiet slår Nazario, bruker pepperspray og legger ham i håndjern. Politiet bruker også ord og uttrykk som indikerer at 27-åringen skal henrettes.

Caron Nazario fryktet for livet under trafikkontrollen. Foto: Windsor Police/REUTERS

– Jeg tjener dette landet, og dette er hvordan jeg blir behandlet? sier Nazario, som var iført uniform under hendelsen.

Den rystende hendelsen fant sted i desember men ble først kjent denne uken, da Nazario gikk til søksmål mot de to politibetjentene. Nazario er av afroamerikansk og latinamerikansk opphav, og ble stoppet fordi han hadde et midlertidig registreringsskilt på den splitter nye bilen.

Krever millionerstatning

Han mener politiets maktbruk var overdreven og et resultat av hudfargen hans. Nå krever han minst én million dollar i erstatning.

– Med unntak av folk som blir drept, er dette den verste oppførselen jeg har sett på film, sier Nazarios advokat Jonathan Arthur til Washington Post. Nazario sliter med gjentakende mareritt etter hendelsen, og advokaten forteller at synet av politi gjør ham «livredd».

Politiet brukte blant annet pepperspray mot offiseren. Foto: Windsor Police/REUTERS

Ifølge søksmålet skal politibetjentene ha truet Nazario med å ødelegge militærkarrieren hans om han fortalte noen om hendelsen. Søndag fikk de selv sparken.

– Kroppskameraene fanget oppførsel som representerer en motbydelig nasjonal trend hvor politibetjenter, som tror de har strafferettslig immunitet, utøver uprofesjonell, udannet, rasistisk, farlig og noen ganger dødelig maktmisbruk, heter det i søksmålet.

Skal etterforskes

Virginias guvernør Ralph Northam sier hendelsen har gjort ham «sjokkert og sint». Northam krever at politiet i delstaten iverksetter en intern etterforskning i lys av den brutale hendelsen, og har avtalt å møte Nazario for å diskutere saken.

Virginias guvernør Ralph Northam ber politiet innlede en intern etterforskning av hendelsen. Foto: Bob Brown/AP PHoto

– Vi må fortsette den større diskusjonen om politireform i dette landet, sier Northam.

Videoen spredte seg raskt over helgen, og har fått særlig mye oppmerksomhet i lys av den pågående, TV-sendte rettssaken mot eks-politimannen Derek Chauvin.

– Delstaten vår har gjort mye viktig når det kommer til politireform. Men vi må fortsette å arbeide for at Virginias innbyggere er trykke i møte med politiet, legger guvernøren til.