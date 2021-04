Tror at Ødegaards Arsenal-fremtid kan avgjøres mot Slavia Praha

Hvor Martin Ødegaard (22) skal spille neste sesong er ikke avgjort. Journalist tror at Arsenal må sikre seg europacupspill for at Norges kaptein skal bli værende.

Når Arsenal gjester Slavia Praha i Europaligaens kvartfinale torsdag, er det med kniven på strupen. Etter 1-1 i første oppgjør i London, må The Gunners score i Tsjekkia for å avansere til semifinalen.

Arsenal står nå i fare for å være uten europacupspill for første gang siden 1995/96-sesongen. Avstanden opp til sikker Europaliga-plass i Premier League er ni poeng med sju ligarunder igjen. Dermed virker triumf i Europaligaen, som gir plass i Champions League, som klubbens beste mulighet til spill i Europa også neste sesong.

Journalist Kaya Kaynak følger Arsenal tett for nettstedet Football.London og beskriver torsdagens oppgjør som klubbens viktigste kamp på lenge.

– Den er massiv. Det er den største kampen denne sesongen. Vi har sagt det ofte med Arsenal denne sesongen, men nå er det virkelig tilfellet. Det er den største kampen i Artetas karriere så langt, sier Kaynak og legger til:

– Om Arsenal ikke er i Europa neste sesong, da vil det bli svært vanskelig å tiltrekke seg spillere som Ødegaard, spesielt med tanke på de begrensede pengene Arsenal har tilgjengelig.

Sliter økonomisk

Arsenal-manager Mikel Arteta tok også opp klubbens økonomiske posisjon da han ble spurt om fremtiden til Martin Ødegaard og Dani Ceballos på pressekonferansen før torsdagens kvartfinale.

– Med den finansielle situasjonen vi har vært i, så har vi måttet finne andre måter å rekruttere spillere til klubben på. Samtidig, det gir oss en anledning til å se spillerne med våre egne øyne først på en daglig basis, og om de kan forbedre laget og tilpasse seg ligaen, sier Arteta og tilføyer:

– I begge tilfellene er jeg veldig fornøyd med begge av dem. Det er en avgjørelse som vi må ta etter sesongen fordi det er samme klubb som eier begge spillerne involvert. Vi vil ha samtaler, forsikrer manageren.

The Gunners la frem et tap på 554 millioner norske kroner i 2019/20-sesongen, der sesonginnspurten ble preget av koronapandemien. Kaynak forventer rødere tall for inneværende sesong.

FØLGER ARSENAL: Kaya Kaynak skriver om Arsenal for nettstedet Football.London. Her fra oppgjøret mellom Arsenal og Sheffield United. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

– Mikel Arteta har innrømmet selv at konsekvensene med å ikke være i Europa er enorme, sier journalisten og tilføyer:

– Det vanskelig å beholde sine beste spillere. Å overbevise om at Arsenal er det beste stedet å være i fremtiden blir vanskeligere om man ikke er i Champions League eller engang Europa League. Arsenal er en enorm klubb og trenger å være i Europa.

Kaynak forklarer at storklubben, fordi de har brukt mye penger på signeringene av Nicolas Pépé og Thomas Partey de siste sesongene, nå er avhengige av å selge for å kunne kjøpe. Selv salg gir ikke garanti for et kjøp av Ødegaard, forklarer han:

– Uten investering fra eier Stan Kroenke vil den avtalen bli vanskelig å gjennomføre. Det kommer også an på om Real Madrid kan gå med på å betale avdrag eller om de vil ha alt på en gang.

– Et tegn på hvor prioriteringene er

TV 2 møtte Kaynak på Bramall Lane forrige søndag da The Gunners vant 3-0 mot Premier Leagues bunnlag. Tross en solid seier på en kald kveld i Sheffield, mener journalisten at han så tegn til at Arteta har lagt sine egg i Europaliga-kurven.

– Arteta vil ikke innrømme det og si at han ikke kommer til å fokusere på ligaen. Ser man på laguttaket mot Sheffield United startet han med unggutter som Martinelli, mens Bellerin ble hvilt… Det er et tegn på hvor prioriteringene er. Kommer de seg til semifinalen er det ikke tvil om hvor prioriteringen vil være i alle fall, sier han og utdyper:

– Torsdag kveld er så stort som det blir for Arsenal og det er et tydelig tegn på nedgangen i klubben. For to-tre år siden er Arsenal mot Slavia Praha en enkel seier for Arsenal, men nå er vi ikke sikre. Det sier sitt om realiteten i klubben nå.

Sammenlagtvinneren fra kvartfinalen møter enten Villareal eller Dinamo Zagreb i Europaligaens semifinale. Spanjolene har en 1-0-ledelse fra første oppgjør.

