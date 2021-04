Israel hevder å stå bak «atomkraft-terrorisme»

Sjefen for Irans sivile atomprogram hevder problemene ved atomanlegget skyldes «atomkraft-terrorisme». Israelske myndigheter går langt i å hevde at de står bak angrepet.

Sjefen for Irans atomprogram, Ali Akbar Salehi har ikke utpekt hvem han mener står bak sabotasjen. Han kom med uttalelsen i en rapport publisert på iransk statlig TV søndag.

Det ble tidligere på søndagen meldt om et «uhell» ved atomanlegget Natanz.

Hendelsene er under etterforskning, og det skal ikke ha ført til personskader, ødeleggelser eller forurensede utslipp, ifølge iranske myndigheter. Problemene skjedde i anleggets elektrisitetsnettverk, men eller er det ikke kommet detaljer om hva uhellet gikk ut på.

Israelsk innblanding

Der hvor Iran venter med å utpeke en syndebukk, går Israel langt i å hevde at det er de som står bak sabotasjen.

– Våre oppdrag i Midtøsten holdes ikke skjult fra fiendene våre, sier forsvarsminister Aviv Kochavi kun timer etter angrepet, skriver The Guardian.

Der hvor israelske myndigheter vanligvis sensurerer omtale av lignende angrep, var dette ikke tilfelle fredag. Sabotasjen ble dekket bredt på tvers av alle kanaler, og en statlig radiokanal gikk så langt som å hevde at etterretningstjenesten Mossad spilte en sentral rolle.

Store konsekvenser

To amerikanske etterretningsoffiserer bekrefter overfor New York Times at sabotasjen ble gjennomført av israelsk etterretning. Offiserene forteller at Israel forårsaket en eksplosjon ved atomanlegget, som potensielt kan få store konsekvenser for Iran.

Det kan ta opptil ni måneder å gjenopprette skaden forårsaket av eksplosjonen, som i praksis medfører at Iran har svært begrensede muligheter til å anrike uran. Dette vil i så fall betydelig svekke Irans hånd ved forhandlingsbordet med president Joe Biden, som forsøker å gjenopprette Iran-avtalen fra 2015.

Problemene ved atomanlegget er den foreløpig siste av en rekke konflikter mellom Iran og Israel, som ofte sentrerer rundt nettopp det iranske atomprogrammet.

Anriker uran

Natanz-anlegget brukes til å anrike uran, og lørdag opplyste president Hassan Rouhani at Iran starter opp flere avanserte sentrifuger for å anrike mer uran ved anlegget.

Dette er nok et brudd på bestemmelsene i den internasjonale atomavtalen i kjølvannet av at USA trakk seg fra avtalen i 2018 og innførte harde sanksjoner mot landet.

Sanksjonene har rammet iransk økonomi svært hardt og satt en effektiv stopper for landets viktige oljeeksport, samtidig som vestlige selskaper har forlatt landet.

Tirsdag ble det innledet nye forhandlinger i Wien i et forsøk på å få USA til igjen å slutte seg til avtalen.