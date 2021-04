Kvinne i 70-årene død med korona – deltok på arrangement hos avdød koronafornekter

En kvinne er bekreftet smittet med covid-19 med hurtigtest, etter dødsfallet. Sykehistorien er forenelig med covid-19.

– Det er derfor grunn til å tro at viruset er en direkte eller sterkt medvirkende årsak, skriver Gran kommune i en pressemelding.

Familie bekrefter arrangementdeltagelse

I en annen pressemelding sendt ut søndag kveld opplyser familien at kvinnen var syk med luftveissymptomer en ukes tid, før hun døde.

– Til tross for oppfordringer fra familien ønsket hun ikke å bli testet for covid-19, og ønsket heller ikke helsehjelp da hun ble stadig sykere, skriver familien i meldingen.

Videre skriver de at de er kjent med at den avdøde kvinnen deltok i et ulovlig arrangement i påsken som er omtalt tidligere. Arrangementet fant sted hos den avdøde koronafornekteren Hans Kristian Gaarder den 26. mars.

På arrangementet var det mellom 20 og 40 personer til stede, som kom tilreisende fra flere kommuner på Østlandet. Fellesnevneren for dem alle var at de forfekter konspirasjonsteorier og fornekter koronaviruset.

– Fra før av var vi klar over at hun var skeptisk til både vaksiner og til den offentlige informasjon om covid-19. Det var likevel nytt for oss at hun var involvert i dette miljøet, skriver familien.

– Vi som er pårørende deler ikke de samme oppfatningene om pandemien og synes det er svært trist at hun nå er død og ikke ønsket å ta imot helsehjelp, skriver familien i pressemeldingen.

Videre smitte etter ulovlig arrangement i påsken

Det ble avholdt ett eller flere ulovlige arrangementer i Gran i løpet av palmehelga. Dette skjedde på eiendommen til koronasmittede Hans Kristian Gaarder som ble funnet død tirsdag 6. april.

Kommunen opplyser at de har fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede under arrangementet 26. mars, er smittet med covid-19.

Tidligere denne uken sa kommuneoverlegen i Gran at de opplever smittevernmyndighetenes verste mareritt.

– Det er en motkultur som sprer smitte og som ikke samarbeider, understreker kommuneoverlege Are Løken.