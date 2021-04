– De etterlatte skulle helst vært dette foruten

GULATING LAGMANNSRETT (TV 2): Sigbjørn Sveli (44) ble drept under særdeles skjerpede omstendigheter. Mandag startet ankesaken mot de to som sto bak drapet.

Det har snart gått halvannet år siden drapet aktor Arvid Malde har omtalt som ett av de groveste vi har sett i Norge.

– Det er en svært alvorlig sak med det verste utfall som man kan få, gjentok statsadvokaten til TV 2 mandag formiddag.

Jonas-Tønnes Sævik (24) og hans jevngamle kamerat ble i tingretten dømt til henholdsvis 20 og 15 års forvaring for å ha tatt livet av det tilfeldige offeret – 44 år gamle Sigbjørn Sveli fra Bryne, under svært skjerpede omstendigheter.

OFFER: Sigbjørn Sveli (44) ble drept på Regestranden i Sola. Foto: Privat

Mandag startet ankeforhandlingen i Gulating lagmannsrett i Stavanger. De har begge erkjent de faktiske forholdene, men anket tingrettens straffutmåling.

Begge svarte «nei» på lagdommer Knut Harald Braathens innledende spørsmål om straffskyld for drapet.

Kritisk til prøveordning

Vanligvis ville de tiltalte begynt på sine forklaringer etter innledningsforedragene, men Jæren tingrett er en del av en ny forsøksordning hvor vitneforklaringene fra forrige runde i stedet blir spilt av i opptak.

Inam Ghous Ali, forsvarer for den ene av de to tiltalte, er kritisk til å føre en ankesak på denne måten i en så alvorlig straffesak.

FORSVARERE: Inam Ghous Ali og Fredrik Schøne Brodwall forsvarer de to 24-åringene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg skulle ønske at vi hadde en hovedforhandling som i tingretten, hvor man fikk forklaringene på vanlig måte, sier han til TV 2.

– Hva er problemet?

– Man vet erfaringsmessig at nye ting kan oppstå og man mister mye ved at forklaringene bare spilles av i opptak. Nå er dette et prøveprosjekt – så får man evaluere i ettertid om dette har vært heldig eller uheldig, sier Ali.

– Burde bli permanent

Påtalemyndigheten har derimot tatt til orde for at ordningen med opptak fra tingretten burde gjøres permanent.

– Hvis det er faktum man er enig om, så slipper en å dokumentere dette på nytt. Det har blitt gitt en forklaring til tingretten og en skulle jo da tro at den også vil gjelde for lagmannsretten, sier aktor Arvid Malde.

AKTOR: Statsadvokat Arvid Malde. Foto: Kristian Myhre / TV 2

På grunn av dette går mye av tiden under ankeforhandlingen til at lagmannsretten får høre gjennom forklaringene fra den første behandlingen av saken.

Da ble hendelsesforløpet grundig belyst, både gjennom redegjørelse av datatrafikk og via forklaringene til en rekke vitner – inkludert de to som i tingretten ble dømt til svært strenge straffer.

Gikk av på feil stasjon

Det var natt til 9. desember i 2019 at drapet fant sted.

Mandag fikk retten en grundig oppdatering av hva som skjedde i disse timene.

Sigbjørn Sveli befant seg tilfeldigvis på tettstedet Varhaug og samlet flasker i nærheten av togstasjonen.

De to unge mennene hadde ved et uhell gått av på denne togstasjonen. De skulle egentlig av på neste stopp, Vigrestad stasjon, for å møte en kamerat.

Ifølge dommen fra tingretten tok derfor Sævik, som har blitt utpekt som initiativtaker, kontakt med Sveli og avtalte at de kunne betale ham 200 kroner for å bli kjørt til Vigrestad.

FØRSTE ÅSTED: Vigrestad stasjon på Jæren. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Da de ankom Vigrestad ble Sveli banket opp og de to tok over bilen hans.

I løpet av natten kjørte de rundt med offeret i bagasjerommet, utsatte ham gjentatte ganger for særdeles grov vold – før de tidlig om morgenen tente på 44-åringen, slik at han døde.

Dagen etter fant turgåere offeret drept på Regestranden i Sola kommune.

FUNNSTED: Offeret ble funnet drept på denne stranden i Sola. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Mener han var utilregnelig

Et sentralt tema i denne saken har vært spørsmål om tilregnelighet. Sævik nekter straffskyld fordi han mener han ikke var seg selv da drapet skjedde.

– Sævik har vært opptatt av at han ikke skjønner hvorfor han har gjort disse handlingene. Han mener at medisinen han har fått forskrevet kan være en årsak, sier hans forsvarer, Fredrik Schøne Brodwall.

Den andre tiltalte er diagnostisert med en lettere psykisk utviklingshemmelse. Hans forsvarer mener klienten burde dømmes til såkalt tvungen omsorg, som ble innført 1. oktober i fjor.

– Lovendringen kom som følge av at innsatte ofte falt mellom to stoler. De var ikke syke nok til å bli domfelt til tvungent psykisk helsevern – men for syke til å sone vanlig fengsel. Min klient faller inn under dette, sier Ali.

Rettsoppnevnte psykiatere har imidlertid konkludert med at begge var tilregnelige da drapet skjedde.

Det sentrale spørsmålet vil dermed bli om lagmannsretten er enig med tingretten i at begge skal sone strenge forvaringsdommer, eller om andre straffebud skal gjelde.

PÅKJENNING: Bistandsadvokat Kjersti Jæger representerer Svelis etterlatte. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– En stor påkjenning

Da dommen i tingretten falt, håpet de etterlatte å slippe en ny runde i retten.

Kjærsti Jæger i Stavangeradvokatene er bistandsadvokat for dem.

– Dette skulle de helst vært foruten. Dette oppleves som en veldig stor påkjenning for de etterlatte, sier hun til TV 2.

Det er satt av seks dager til ankeforhandlingen i Gulating lagmannsrett. Siste dag i retten er 20. april.