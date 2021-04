Scoret etterlengtet mål – nå tror Wright det løsner for stortalentet

Sheffield United - Arsenal 0-3

Se sammendrag i videovinduet øverst!

Arsenal var uten en ankelskadet Martin Ødegaard, men hadde ingen problemer med å slå Sheffield United 3-0 på bortebane søndag kveld.

Alexandre Lacazette ble kampens store spiller med to scoringer.

Gledelig for Arsenal var det at også det brasilianske stortalentet Gabriel Martinelli noterte seg for sesongens første scoring.

– Han trenger et mål. Om han får det målet, tror jeg det løsner. Han trenger en rekke med kamper, sa Arsenal-legenden Ian Wright i TV 2s Premier League-studio om Gabriel Martinelli i pausen mot Sheffield United.

Etter 71 minutters spill løp den 19 år gamle angriperen inn en retur fra Sheffield United-målvakt Aaron Ramsdal på skuddet fra Nicolas Pépé.

– Han har bidratt med mye energi og vært veldig, veldig påskrudd, utbrøt TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Han bidrar med energi, han stopper ikke å løpe, skyter når han får sjansen, er alltid i bevegelsen og trekker inn i banen. Han er en spiller som strekker motstanderen, bidrar med fart og jobber alltid, sier Wright.

Martinelli mistet innledningen på sesongen etter å ha skadet seg i oppkjøringen. Før kampen mot Sheffield United sto Gabriel Martinelli med én målgivende på 13 kamper i alle turneringer denne sesongen.

Resultatet gjør at Arsenal klatrer opp på niendeplass på Premier League-tabellen. Sheffield United ligger fortapt på sisteplass.

Sheffield United-spiller Sander Berge er fortsatt ikke tilbake etter skaden han pådro seg tidligere i sesongen.

Bukayo Saka hos Arsenal måtte ut med det som så lårskade. Arsenal-sjef Mikel Arteta sa det var for tidlig å si noe om skadeomfanget for Saka.