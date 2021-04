Her er vinneren av «Norges tøffeste»

I ti episoder har en gjeng med unge gutter og jenter kjempet seg igjennom utfordringer i NRK-programmet «Norges tøffeste».

Søndag var det duket for finale mellom de tre gjenværende deltakerne; PT-en Peter Nagell Strandos (23), crossfiteren Seher Kaya(23) og fiskeren Isak Dreyer (26).

- Ikke helt ubrukelig

Til slutt var det fiskeren fra nord, Isak Dreyer, som stakk av med seieren og kan kalle seg for Norges tøffeste.

– Jeg er altså ikke helt ubrukelig, sier Isak Dreyer til NRK. Han påpeker at en vinner har innstillingen at alt kan fikses.

– Jeg ser alltid etter den letteste, minst tidskrevende og effektive måten å løse et problem på. Alt fra erfaring med å bygge gapahuk og trehytte i barndommen til å reparere en pulk som går i stykker på fjellet med kreative løsninger gjorde at jeg vant, sier Dreyer.

VINNER: Isak Dreyer (26) ble Norges tøffeste. Foto: Michael Schult Ulriksen/NRK

Håper han kan løfte praktiske yrker

Årets sesong, ledet av Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand har blitt en seersuksess. Programlederen sier dette om Isaks seier:

– Denne seieren var fortjent! Isak stakk av med tittelen Norges Tøffeste ved å være strategisk, allsidig og smart. Han har hatt ett mål for øye og har fokusert på det i hver eneste konkurranse.

Til tross for en bakgrunn med mindre trening en motstanderne, markerte fiskeren fra Bodø seg tidlig som en konkurrent de ikke kunne ignorere.

– Han stilte med variert arbeidserfaring og masse verdifull kompetanse, ikke minst fra livet som fisker der det å gi opp ikke er et alternativ!

– Jeg håper han kan bidra til at praktiske yrker blir løftet. Han er et levende bevis på du ikke trenger ett treningssenter eller vekter for å bli sterk i både kropp og hodet, sier Massa Vasstrand til NRK.