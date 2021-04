– Snart kan vi cruise inn mot sommer og utepils

Den kommende uken kan få stor betydning for den videre gjenåpningen av Norge. Det er ventet flere viktige avgjørelser, og FHI har stor tro på at vi nå går mot lysere tider.

Denne uken kan markere startskuddet på den trinnvise gjenåpningen av Norge.

Med synkende smittetrend, lavere R-tall og flere vaksinedoser på vei, mener FHI at veien videre ser lovende ut.

– Nå skal vi bare holde på denne nedgangen i noen uker fremover, så kan vi etter hvert cruise inn mot sommeren og utepils og en rolig fin sommerferie, sier Preben Aavitsland i FHI.

OPTIMISTISK: Aavitsland er optimistisk før de viktige avgjørelsene denne uken. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Viktig beslutning

Det er mange som venter utålmodig på bedre tider, og flere steder i landet vil man allerede mandag våkne opp til en litt mer normal hverdag.

Regjeringen har besluttet å lettet på tiltakene i 55 kommuner i Viken, Vestfold, Telemark og Nordland. De nye tiltakene trer i kraft natt til mandag.

– Smittesituasjonen er stabil i disse kommunene, med en fallende trend, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Til uken kan det også komme lettelser i resten av landet.

På onsdag går de nåværende nasjonale tiltakene ut. Før det må regjeringen bestemme seg for om de går i gang med første steg i gjenåpningsplanen.

– Tiltakene som ble innført rett før påske skulle forebygge videre smittespredning utover i påsken. Nå er smittesituasjonen ganske positiv, og da kan vi godt se for oss at disse påsketiltakene fjernes for mesteparten av landet, sier Aavitsland.

Onsdag holder også byrådet i Oslo pressekonferanse om de videre tiltakene i hovedstaden.

Første milepæl

Første steg i gjenåpningplanen er å fjerne de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske. Det vil blant annet bety at man ingen kan ha fem gjester på besøk og at den nasjonale skjenkestoppen fjernes.

– Hva mener du skal til for å sette i gang første fase av gjenåpningsplanen?

– Vi må ha en nedgang i smittenivået over tid for å forsikre oss om at smitten ikke skyter fart med en gang vi åpner opp. Vi må skynde oss langsomt og vurdere effekten av alle tiltak, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Han mener det er for tidlig å si noe om hvorvidt regjeringen burde starte gjenåpningen allerede denne uken.

– Nå må vi først vente til tirsdag eller onsdag for å se hvordan smittesituasjonen faktisk er etter forrige uke. Det vil være første milepæl for å se om vi nå er på riktig vei og om smitten faktisk er på vei nedover, sier Nakstad.

UTVIKLING: Smitteutviklingen denne uken kan få mye å si, mener Nakstad. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Smitten kan halvere seg

Et av de store usikkerhetsmomentene når det kommer til gjenåpning har vært påskeferien. Flere helsetopper fryktet at påsken ville føre til økt smitte, men nå kan mange puste lettet ut.

– Vi fryktet jo at påsken skulle føre til et hopp i smittetallene, men det ser ikke sånn ut. Det ser ut til at nedgangen fortsetter, og det er positivt, sier Aavitsland.

– Jeg tror vi kan si med ganske stor sikkerhet at smitten ikke har økt i påsken, sier Nakstad.

Smitteutviklingen har de siste ukene vært svakt nedgående og fra 15. mars er R-tallet beregnet til å være 0,86.

– Hvis det tallet holder seg betyr det at smitten vil halvere seg på drøye tre uker fremover, sier Nakstad.

Hvis R-tallet fortsetter å holder seg lavt, smittetallet fortsetter å synke og antallet koronapasienter på sykehus reduseres tror Nakstad at vi er på riktig vei.

– Utviklingen fremover har veldig mye å si, fordi vi vil etter hvert bli hjulpet av at flere er vaksinerte, samt sommer og varmt vær. Det er mange ting som vil hjelpe oss med å holde pandemien under kontroll fremover, sier Nakstad.

Ny vurdering på torsdag

I tillegg til viktige beslutninger om videre tiltak både nasjonalt og i hovedstaden kommer det også en ny vurdering av AstraZeneca vaksinen denne uken.

På torsdag skal FHI legge frem sin nye vurdering av vaksinen og hvorvidt man igjen skal ta vaksinen i bruk i Norge.

PAUSE: Bruken av AstraZeneca vaksinen er satt på pause i Norge. Foto: Genya Savilov

– Det er FHI som gjør de vurderingene basert på det arbeidet statens legemiddelverk har gjort i samarbeid med mange aktører internasjonalt. Vi har stor tro på at det vil bli gjort gode og fornuftige vurderinger her, sier Nakstad.

FHIs beslutning vil få betydning for vaksinetempoet i Norge.

– Hvis den blir satt på pause videre, så blir det jo noe forsinkelse i vaksinasjonsprogrammet. Rundt regnet et par uker, sier Aavitsland.

Gjenåpning i to deler

Det aller meste av smitten i landet er på Østlandet.

– I nesten hele landet er situasjonen rolig, men på deler av det sentrale Østlandet er det ganske mye smitte og mange sykehusinnleggelser, sier Aavitsland.

Dermed ser det ut til at Oslo og omegn må belage seg på en tregere gjenåpning enn resten av landet.

–Det gir ikke mening å ha Nordlysbadet i Alta stengt fordi det er mye smitte på Grünerløkka i Oslo. Vi må rett og slett vurdere landet i to deler. Resten av landet, og det sentrale Østlandet, sier Aavitsland.