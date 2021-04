Legenden mener Ødegaard er for god for Arsenal

Ian Wright (57) mener Martin Ødegaard (22) er nøyaktig den spillertypen Arsenal trenger, men han frykter London-laget er for svakt til å signere nordmannen permanent.

– Han er akkurat hva vi trenger, sier Arsenal-legenden Ian Wright.

Den tidligere målmaskinen sikter til Martin Ødegaard, men han mener Arsenal nå er så langt unna topp fire at det kan bli vanskelig å beholde den norske landslagskapteinen etter denne sesongen.

– Når du ser hvor Arsenal er på tabellen og hvilket nivå han er, hvorfor skal han komme til et sted som Arsenal? Han er mye bedre enn det, mener Wright som gjest i TV 2s Premier League-studio.

Før søndagens kamp mot Sheffield United ligger Arsenal på ellevteplass i Premier League. Arsenal er i Europaliga-kvartfinalen, men etter 1-1 hjemme mot Slavia Praha i det første oppgjøret er de i trøbbel før returkampen i den tsjekkiske hovedstaden neste uke.

I januar gikk Martin Ødegaard på utlån fra Real Madrid til Arsenal for resten av sesongen. Arsenal-manager Mikel Arteta har ikke lagt skjul på at han ønsker å beholde Ødegaard også etter at låneavtalen utløper.

– Ødegaard er en spiller som kan ta oss til det neste nivået, sier Wright.

Tidligere Arsenal-kaptein Tony Adams mente lånet av Ødegaard var unødvendig, men han får ikke støtte av sin eks-lagkamerat Ian Wright.

– Tony snakker tull. Det er en vanvittig ting å si. Så han kampen mot West Ham? Jesus Christ! Om vi ikke hadde hatt Ødegaard i den kampen, ville vi trolig tapt. Han var den eneste grunnen til Arsenal kom tilbake. Han var involvert i alle scoringene, holdt på ballen og fant lagkameratene. Han er ikke en dribler som Lionel Messi, men han bruker ballen smart når han har den. Det har Arsenal trengt i mange år, sier han om Adams-kritikken.

Ødegaard uttalte til TV 2 på landslagssamlingen i mars at han stortrives i Arsenal, men han sa ikke hva han trodde ville skje til sommeren.

Mikel Arteta tok over managerstolen i Arsenal etter at Unai Emery ble sparket midtveis i forrige sesong.

– Jeg tror ikke han visste hvor tøff jobben var da han tok den. Det har vært mye med ledelsen, spillere inn og ut og holdningen til spillerne. De vant FA-cupen og Community Shield, og det ga ham tid, men han leter fortsatt etter sitt beste lag. For øyeblikket er de ikke gode nok og ikke der de ønsker å være. Han må få inn spillerne han trenger for å spille slik han ønsker, og de er nødt til å bli mer stabile, sier Wright.