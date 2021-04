VAR-annullering har ført til ordkrig mellom Mourinho og Solskjær

Se situasjonen i videovinduet øverst.

Tottenham-Manchester 1-3

Édinson Cavani og Manchester United trodde de hadde tatt ledelsen mot Tottenham etter en drøy halvtime.

Det trodde for så vidt en hel fotballverden også. Men reprisene viste at Scott McTominay var oppe med hånden i ansiktet på Heung-min Son i forkant.

Solskjær reagerer - får svar fra Mourinho

Dommer Chris Kavanagh ble anmodet av VAR-teamet om å ta en ekstra kikk på hendelsen. Kavanagh brukte ikke lang tid på å bestemme seg for å annullere målet og gi frispark til Tottenham.

På sidelinjen sto en måpende Ole Gunnar Solskjær og trodde tydelig ikke sine egne øyne.

Etter kampslutt sa han dette om avgjørelsen til TV 2:

– Hadde det vært sønnen min eller meg selv som hadde ligget sånn i tre-fire minutter etter så vidt å ha … Nei … De påstår det skal være «clear and obvious», det er jo det jeg snakker om også. Det kan hende dommeren gjør en feil også, men for meg er den i hvert fall ikke «clear and obvious.» Denne gangen her var de ikke vi som ble lurt … Det var mer … Jeg synes i hvert fall det var veldig feil. Men det er greit å få sånne for du får litt motivasjon til å gå sammen som lag. For vi har et utrolig sterkt samhold som lag, og det snakket vi om i pausen.

Solskjærs kommentarer har ikke falt i god jord hos José Mourinho.

– Heldigvis for Sonny (Heung-min Son) er hans far er en mye bedre person enn Ole. Som far skal du sørge for at barna dine har mat å spise, det betyr ingenting hva de gjør. Hvis du må stjele for at barna dine skal ha mat, så stjeler du. Jeg har fortalt Ole hva jeg mener om kommentarene hans, sier Mourinho på pressekonferansen etter kampen.

Portugiseren mener at en annen hendelse tidligere i kampen var minst like omstridt.

– Jeg synes vi var uheldig for Pogba burde kanskje ha fått rødt kort for albuen på Serge Aurier. Så hvis vi skal snakke om VAR, så må vi kanskje gå dypere enn som så, sier Mourinho til Sky Sports og fulgte opp med dette da han igjen ble spurt om Son-McTominay-situasjonen:

– Jeg vet ingenting lenger. Jeg forstår ikke fotball lenger. Jeg så Fulham-Wolves og jeg forstår ingenting lenger. Det er vanskelig å forstå. Av og til får man det med seg, av og til mot seg, men det er veldig vanskelig å analysere, selv for en manager.

Wright: – Det er latterlig

Men kristiansunderen er slett ikke den eneste som har reagert på avgjørelsen.

– Det er latterlig. VAR og folkene som bruker VAR ødelegger sporten. Det var ikke et frispark, mente Arsenal-legenden Ian Wright som er gjest i TV 2s Premier League-studio søndag.

– Han ser ikke en gang hvor Son er eller kikker på ham. Det er latterlig å overprøve målet for det der. Det er derfor supporterne er så opprørte på grunn av VAR, fortsetter Wright.

TV 2-GJEST: Ian Wright er gjest i TV 2s Premier League-studio søndag. Foto: Andrew Yates

Arsenal-legenden mente også at Son overspilte i situasjonen.

– Son går ned som om han er blitt slått ned, men det var en fik. Det var ikke McTominays intensjon å slå ham i ansiktet. Dette skjer i fotballen. Målet skulle ikke vært annullert for dette her. Han fjerner bare armen til Son med sin egen, følger Wright opp.

Den tidligere målmaskinen fikk støtte av TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Son har armen bortpå McTominay først. Hadde ikke Son hatt den armen der, ville ikke McTominay tatt sin rett opp i ansiktet på Son. McTominay prøver bare å dytte unna armen til Son, sier Stamsø-Møller.

En av hovedaktørene, Scott McTominay, var imidlertid langt mildere stemt enn ekspertpanelet overfor dommeren.

– Jeg er sikker på at det bli mye snakk om den avgjørelsen, men dommere må ta beslutninger. Jeg er personlig ikke fan av VAR, men det er blitt en del av fotballen. Det var selvsagt et mål, dommeren gjorde helt klart en feil, men sånt skjer. Alle gjør feil, sier skotten til Sky Sports etter kampslutt.

Vekker også reaksjoner i England

I Sky Sports-studioet sitter tidligere Manchester United-spiller Gary Neville. Han hadde denne forklaringen på avgjørelsen:

– De sier at det er "et uhell". Det er den mest naturlige ting å gjøre hvis du tror en spiller er nærmere enn han er. Vi kunne høre samtalen, de snakket om at det var et uhell, men at det likevel var en forseelse.

Nevilles kolleger var alle samstemte i at målet burde blitt stående.

– Det er pinlig. Dette er ikke fotball lenger. Dette ødelegger sporten. Jeg kjenner ikke igjen spillet lenger. Det er en helt latterlig situasjon. Det var aldri frispark, sier tidligere Manchester City-spiller Micah Richards i Sky Sports-studioet.

– Jeg er veldig overrasket. Hvis det der var et frispark, kan vi bare dra hjem. Å rulle rundt sånn er pinlig. Det kan ikke være et frispark, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane.

– Hva er det meningen at du skal gjøre – løpe med armene ned på siden av deg? Son prøver å ta tak i ham, McTominay tar ut armen. Det er slikt du gjør i fotball. Det var ikke stygt i det hele tatt. Det er latterlig, sier tidligere Liverpool- og Tottenham-spiller Jamie Redknapp.