– Hørte plutselig et brak, så kom det et stort skred

Etter flere dager med ruskevær og mye snø, viser det seg i dag at snøen ligger svært ustabilt.

Søndag gikk det tre store snøskred på Vestlandet. I to av skredene ble folk tatt av snømassene, men alle kom fra hendelsene med livet i behold.

VITNE: Svein Erik Rokstad stod rett ved skredet i Sykkylven på søndag. Foto: Per Christian Dyrø

Stor leteaksjon

En av dem var Svein Erik Rokstad som havnet midt oppi skredet som gikk i Sykkylven i Møre og Romsdal.

– Vi stod og filmet de som kjørte ned. Det var fantastisk fint i området der. Men mens vi stod der, hørte vi plutselig et brak og så kom det et stort skred, sier Rokstad til TV 2.

Han ble vitne til en storstilt aksjon på leting etter folk som kunne vært tatt av skredet. Denne gangen gikk det heldigvis bra, og ingen liv gikk tapt.

– Skredene har gått nærme skianlegg der det har vært aktivitet i kort tid i forkant. Vi har sett mye skispor, sier redningsleder i hovedredningssentralen Sør-Norge, Andreas Bull til TV 2.

Etter å ha søkt igjennom området uten markering kunne aksjonen avsluttes.

Fløt oppå snømassene

I Stardalen i Sunnfjord gikk ett annet skred. Tre personer ble tatt, men de fløt oppå snømassene og ble ikke begravd og er i god behold, skrev Vest politidistrikt på Twitter like før klokken 16 søndag ettermiddag.

Politiet fikk melding om dette og ytterlige ett skred i Sunnfjord to timer tidligere. En melder ringte og varslet om at han hadde sett seks personer høyt oppe i fjellsiden i Stardalen, under toppen av det 1400 meter høye Tortnegrøegga, da et skred ble utløst.

I etterkant kom politiet i kontakt med flere personer som var i området da skredet gikk. Alle var i god behold.

– Det er første dagen på lenge at det har vært ålreit vær. Da blir utfarten også veldig stor, fastslår Lillebø.

Søndag ettermiddag gikk det også et snøskred i ved Buskrednosi i Vigdal i Jostedalen, men dette ble ansett som et naturlig skred. Her ble ingen tatt, og redningsaksjonen ble avblåst.

Faren fortsetter

Det har så langt gått bra, men ekspertene frykter flere ras i dagene som kommer. Storm-meteorolog Stig-Arild Fagerli har en klar melding:

– Mange steder i landet er skredfaren på nivå tre, og det kan vare ut morgendagen og tirsdagen. Det er betydelig. Kort fortalt betyr det unngå skredterreng, sier Fagerli.

Også hovedredningssentralen ber folk passe på hverandre når de skal ut på tur de kommende dagene.

– Skredfaren er veldig høy, meget høy over hele landet, faktisk. Det er typisk vårsnø, det oppstår skred når tung snø har lagt seg på gammel snø, og da blir skredfaren veldig stor, sier redningsleder Jan Lillebø i Hovedredningssentralen Sør-Norge til NTB.