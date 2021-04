Misfornøyd sjef sa opp sponsoravtale verdt 40 mill. etter dommeravgjørelse

Da Nürnbergs Lukas Mühl bare fikk gult kort, rant det over for selskapssjefen.

Thorsten Fischer er sjef i det elektroniske trykkeriet Flyeralarm. Selskapet sponser Det tyske fotballforbundet med 40 millioner kroner i året og er også hovedsponsor for toppserien for kvinner.

Fischer er lidenskapelig fan av Würzburger Kickers, som ligger utsatt til i 2. Bundesliga. Klubben, som har Flyeralarm som hovedsponsor, ligger faktisk helt sist og var avhengig av å slå Nürnberg søndag ettermiddag.

Kampen ebbet ut med 1-1.

Like før slutt fikk Nürnbergs Lukas Mühl gult kort. Det fikk Fischer til å tenne på alle plugger. Han mente dommeren burde sendt Mühl i garderoben.

Etter kampen langet Fischer ut mot Det tyske fotballforbundet.

– Etter elleve kritiske feil i dag gir jeg nå muntlig beskjed - helt rolig og uten følelser - om at vi sier opp alle kontrakter med DFB. Det gjelder alle sponsoravtaler med landslaget og DFB, sier Fischer.

– Jeg har mistet troen og håpet om likebehandling, fortsetter han.

Fischer understreker at selskapet fortsatt vil sponse kvinneserien.

– Kvinnene i dette mannsdominerte forbundet kan ikke noe for dette. Flyeralarm har fortsatt et stort hjerte for kvinnefotballen, sier han.

Würzburger Kicker ligger sist med 20 poeng etter 28 kamper. Avstanden opp til Osnabrück på playoffplassen er seks poeng.