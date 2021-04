Nydelig Cavani-stup i Manchester Uniteds snuoperasjon

Tottenham - Manchester United 1-3

Manchester United tok en sterk 3-1-seier over Tottenham på bortebane.

De liljehvite ledet 1-0 til pause etter scoring av Heung-min Son, men i andre omgang fikk Ole Gunnar Solskjær se sitt lag snu til 3-1 etter scoringer av Fred, Édinson Cavani og Mason Greenwood.

– Beskjeden var klar fra manageren i pausen. Behold roen. Det var alt han sa til oss spillere, behold roen. Vi var bare ett mål bak og vi har vært i denne situasjonen før, sier Manchester United-spiller Scott McTominay.

Cavani, som tidligere i kampen følte seg bortdømt etter at dommeren annullerte spissens nettkjenning på stillingen 0-0, scoret 2-1 med en vakker stupheading på et strøkent innlegg fra innbytter Mason Greenwood. På overtid banket Greenwood selv inn 3-1 i Nord-London.

– Kjempebra fra 33 minutter og ut. Guttene følte seg urettferdig behandlet, og når noe er så tydelig urettferdig så reagerte dem. Det var det vi snakket om i pausen. Vi skulle vise dem at vi i hvert fall kan spille fotball, sier Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær til TV 2.

Solskjær var ikke fornøyd med annulleringen av Cavanis mål før pause.

– Hadde det vært sønnen min eller meg selv som hadde ligget sånn i tre-fire minutter etter å så vidt… Nei… De påstår det skal være «clear and obvious», det er jo det jeg snakker om også. Det kan hende dommeren gjør en feil også, men for meg er den i hvert fall ikke clear and obvious. Denne gangen her var de ikke vi som ble lurt… Det var mer… sier han, og sikter til Heung-min Son, som gikk ned etter duellen med McTominay.

– Jeg synes i hvert fall det var veldig feil. Men det er greit å få sånne for du får litt motivasjon til å gå sammen som lag, for vi har et utrolig sterkt samhold som lag, og det snakket vi om i pausen, fortsetter Solskjær.

Med seieren tar Manchester United på andreplass innpå serieleder Manchester City, som tapte 1-2 for Leeds lørdag. Solskjærs menn er elleve poeng bak byrivalen og har én kamp til gode.

– Fortsatt liv i titteldrømmen?

– He-he. Det har skjedd større mirakler enn som så. Men det skal veldig mye til, sier Solskjær.

Tottenham er på sjuendeplass med seks poeng opp til West Ham på fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste sesong.

– Min mening er at det var en god kamp og at vi ikke fortjente et slikt resultat i det hele tatt. Men vi tapte mot et veldig godt lag, sier Tottenham-manager José Mourinho.

VAR-kontrovers

Etter en søvnig åpning på kampen jublet Édinson Cavani for scoring i det 33. spilleminutt. Uruguayaneren ble fint satt opp av Paul Pogba, før han iskaldt sendte ballen forbi Hugo Lloris i Tottenham-målet, men dommer Chris Kavanagh løp ut på sidelinjen for å se på VAR-skjermen.

Der fikk han se at Scott McTominay hadde hånden i ansiktet til Heung-min Son i oppbyggingen av angrepet. Dommer Kavanagh valgte å annullere scoringen, noe som har skapt sterke reaksjoner.

Noen få minutter senere spilte Harry Kane gjennom Lucas Moura, som spilte på tvers til Heung-min Son. Sørkoreaneren kunne trille inn 1-0 for Tottenham, som holdt ledelsen til pause.

Fred utlignet

Det var et frustrert Manchester United-lag som gikk av banen etter første omgang. Etter pause var det et United-mannskap på scoringsjakt.

Tolv minutter inn i den nye omgangen broderte Manchester United seg fint gjennom Tottenham-forsvaret. Cavani kom til avslutning, men Lloris reddet. Franskmannens retur gikk imidlertid rett ut til Fred, som kunne sette inn utligningen for Ole Gunnar Solskjærs menn.

Midtveis i andre omgang var Manchester United svært nær 2-1. Luke Shaw spilte en nydelig utsidepasning til Bruno Fernandes, som headet inn til Paul Pogba innenfor femmeteren. Den tidligere Juventus-spilleren fikk ballen bak seg og prøvde å hælflikke ballen i mål, men mislyktes.

Det meste handlet om Manchester United i andre omgang, men Tottenham var ikke ufarlige. Etter 73 minutters spill holdt Harry Kane på å hamre inn 2-1 fra skrått hold, men Dean Henderson, som fikk sjansen på bekostning av David De Gea, vartet opp med en brukbar redning og slo til corner.

Cavani-stup ga 2-1

Med drøyt ti minutter igjen å spille kunne Cavani juble for scoring igjen, men denne gangen ble han ikke stilnet av VAR. Mason Greenwood, som ble byttet inn noen få minutter tidligere, slo et nydelig innlegg inn i feltet til Cavani satte inn 2-1 med en lekker stupheading.

Etter 83 minutters spill holdt Cavani på å sette ballen i feil mål. Det ble kaos i egen boks på et hjørnespark, og den tidligere Napoli- og Paris Saint Germain-angriperen headet ballen i egen stolpe.

På overtid fastsatte Mason Greenwood resultatet til 3-1 da han hamret ballen inn i keeperhjørnet til Hugo Lloris.