Trenger magi i skjebnekamp mot storlag

Laget med de to norske profilene må få til litt magi dersom de ønsker å ta seg videre i BLAST Premier-sirkuset. Det skiller 30 plasser på verdensrankingen mellom Dignitas og Team Liquid, og nordmennene må dermed anse seg selv som underdogs i dagens kamp.

— Vi kjenner dem godt

TV 2s Counter-Strike-ekspert, Halvor Gulestøl, ble signert som hovedtrener for laget i september i fjor. Laget har gradvis levert bedre og bedre resultater, men i mars valgte de å benke norske Haris "H4RR3" Hadžić for å ta ytterligere steg. I kveldens kamp kan de ta det neste steget ved å slå et av verdens beste lag.

— Vi er definitivt underdogs, men det er ikke nødvendigvis en dum ting. Liquid er et relativt strukturert lag som vi føler vi har god kjennskap til fra trening og turneringskamper de har spilt, og det er et scenario vi liker å være i, sier Halvor Gulestøl til TV 2.

Ved å ha trent så mye mot hverandre vil Team Liquid også ha god kjennskap til Dignitas, men Gulestøl tror ikke det vil være noe negativt for dem.

— Det er klart Liquid har kjennskap til vår spillestil også, men vi tror ikke det kommer til å ha en stor negativ effekt for vår del. Det faktisk å få spilletid mot et så sterkt lag gjør mye for vår egen selvtilit, sier han til TV 2.

— Sykere ting har skjedd

TV 2s Counter-Strike-ekspert, Hege Botnen, mener at det fint er mulig for Dignitas å slå Team Liquid.

— Team Liquid har hatt en positiv formutvikling, men det har også Dignitas. Etter signeringen av Jonas "Lekr0" Olofsson har de blitt enda sterkere. Sykere ting har skjedd, sier Hege Botnen til TV 2.

En spiller hun er spesielt imponert over er nordmannen Håkon "hallzerk" Fjærli, og hun tror han kommer til å sette på plass legenden Gabriel "FalleN" Toledo i Team Liquid i dagens kamp.

— Jeg gleder meg til å se "hallzerk" i aksjon. Jeg er helt sikker på at han kommer til å utklasse sin motpart i Team Liquid ("FalleN" red. anm.), sier hun til TV 2.

Grunnet turneringsformatet, så ryker Dignitas ut av turneringen etter et eventuelt tap i første kampen. Forventningene gående inn i turneringen er derfor nøktern.

— Turneringsformatet gir ikke akkurat rom for feil, og når vi da trekker verdens femte beste lag i første runde, er det klart veien blir vanskelig. Å slå Liquid alene vil overgå forventningene gitt hvor de er rangert per i dag, avslutter Halvor Gulestøl til TV 2.

Dette er BLAST Premier

Gruppespillet består av tre grupper på fire lag, og hver gruppe spilles over tre dager. Etter endt gruppespill vil de to beste lagene fra hver gruppe avansere direkte til vårfinalene, mens de to dårligste må ta veien om BLAST Premier Showdown.

I BLAST Premier Showdown vil det, i tillegg til lagene fra gruppespillet, komme flere lag som har kvalifisert seg inn via regionale kvalifiseringer. Til sammen ti lag vil derfor kjempe om to billetter videre til vårfinalen.

En sesong konkluderes med BLAST Premier Finals, og en finale inneholder seks lag fra gruppespillet samt to lag fra BLAST Showdown. Det er i denne turneringen de store premiepengene skal kjempes om, og i forrige sesong av BLAST Premier ga førsteplassen i underkant av tre millioner norske kroner.

Etter vår- og høstsesongen spilles BLAST Premier Global Finals, og lagene som får delta her er lagene som har gjort det best gjennom sesongene. I forrige Global Finals kjempet åtte lag om en total premiepott på ca 8.600.000,- norske kroner. Det var det russiske laget Na'Vi som stakk av gårde med førsteplassen og over fem millioner norske kroner.

