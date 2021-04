Disse tiltakene vil byrådslederen lette på først

Smittetallene i Oslo synker, men byrådsleder Raymond Johansen mener det er for tidlig å lempe på de strengeste smitteverntiltakene.

Det er snart en måned siden Oslo innførte de mest inngripende tiltakene så langt i pandemien.

På torsdag utgår de nåværende tiltakene og det er knyttet stor spenning til hva som vil skje videre.

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at det blir pressekonferanse på onsdag, men kan ikke love store lettelser.

– Situasjonen er så alvorlig og usikker at det er for tidlig å gjøre større lettelser, sier Johansen til TV 2.

– Må ha strenge tiltak

Smittetrenden i Oslo har siden påsken vært synkende. Søndag ble det kun registrert 128 nye smittede i hovedstaden, det laveste tallet på over en måned.

– Det tyder på at de svært strenge tiltakene som gjelder i Oslo nå har effekt. Det er veldig positivt, ikke minst fordi det er en mutert og mer smittsom variant av koronaviruset som dominerer nå, sier Johansen.

NEDSTENGT: Oslo har hatt en sosial nedstenging siden november. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Selv om dette er gode nyheter er det viktig å ikke ta seieren på forskudd.

– Situasjonen fortsetter å være alvorlig i Oslo: det er høye smittetall, det er usikkert hvordan påsken har påvirket smittesituasjonen og antall innlagte er høyt. Vi har heller ikke fått mange nok vaksiner ennå til at vaksinasjonsgraden påvirker tiltakene våre, sier Johansen.

Byrådslederen mener at situasjonen er for ustabil til å gjøre store lettelser.

– Vi vil ikke ta noen sjanser nå og må ha strenge tiltak i Oslo også framover. Jeg er helt sikker på at Oslos befolkning, som nå har vært veldig flinke og levd med inngripende tiltak siden november, ikke ønsker å ta risikoen med en for rask gjenåpning.

- Begynner å bli lei

Ute på gata i Oslo møter TV 2 flere som begynner å glede seg stort til det blir mulig å lette på tiltak.

– Jeg begynner å bli litt lei og ser fram til at de letter på tiltakene. Men jeg er forberedt på å vente litt til med det, sier August Mestad.

PÅ BESØK: Trude Valle bor i Bergen og sier hun skjønner godt at folk i Oslo er lei nå. Foto: Tommy Storhaug/ TV 2

Bergenseren Trude Valle er på helgebesøk i Oslo og merker godt de strenge tiltakene.

– Jeg håper det kommer lettelser for de som bor på denne siden av landet. I Bergen har vi forholdsvis greie tiltak, men etter å ha vært her en helg forstår jeg at dette er slitsomt, sier Valle.



TV 2 møter også Ole Petter Ålgård som ikke bor i byen til vanlig. Han syntes det er trist å se et nedstengt Oslo.

– Dette er ikke noe gøy. Men jeg har troen på sommeren. Jeg gleder meg til festivaler og henge med masse folk igjen, sier Ålgård.



TRO PÅ SOMMER: Ole Petter Ålgård har troen på at sommeren kan bli bra etter de nåværende strenge tiltakene. Foto: Tommy Storhaug/TV 2

Dette vil de lette på først

Byrådet gjør fortløpende vurderinger på om det er mulig å lette på noen av de inngripende tiltakene.

– Vi kommer til å være veldig forsiktige, samtidig som vi nå vurderer hva som kan lettes først, sier Johansen.

På onsdagens pressekonferanse vil byrådet offentliggjøre hvilke tiltak som skal gjelde for de neste ukene.

– Der vil vi komme med mer detaljert informasjon om hvilke tiltak vi eventuelt vil lette på hvis situasjonen tillater det, skriver Johansen på sin Facebook-side.

Det er spesielt to tiltak Johansen gjerne vil lette på.

– Noen av de mest inngripende tiltakene rettet mot barn og unge, og forbudet mot mer enn to på besøk, er noe av det første vi vil lette på når situasjonen tillater det, sier Johansen.