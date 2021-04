Enighet i lønnsoppgjøret: – Svært tøffe forhandlinger

Partene enig om en ramme på 2,7 prosent i lønnsøkning. Dette er 0,1 prosentpoeng lavere enn hva LO krevde, og 0,5 prosentpoeng med enn NHOs tilbud.

– Dette har vært en ekstra tøff mekling. Det har vært betydelig avstand mellom partene og jeg er veldig glad for at vi nå har kommet til enighet, sier riksmekler Mats Ruland.

Den nye avtalen betyr at det generelle tillegget til alle blir på 2,25 kr pr time, som utgjør 4 387,- kroner i året. Det gis også et lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs 1 950,- kroner i året på noen overenskomster.

Forskjellen på LOs krav og det endelige resultatet tilsvarer omkring 30 øre i timen.

FORHANDLINGER: Det har vært svært tøffe forhandlinger. Foto: Heiko Junge

14 timer på overtid

LO, YS og NHO har siden søndag klokken 10 sittet i mekling hos Riksmekleren, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt.

Løsningen i meklingen er et resultat av at riksmekleren la frem en skisse til en avtale.

– I det ligger det at partene ikke var enige, men at jeg har lagt frem et forslag som partene har akseptert, sier Ruland.

Ettersom partene ikke ble enige innen klokken 6, fikk ansatte som kunne bli tatt ut i streik beskjed om å møte på jobb som planlagt søndag.

Til sammen kunne rundt 31.500 arbeidstakere bli tatt ut i streik i første omgang dersom partene ikke kom i mål med meklingen.

BUSSTREIK: Hvis partene ikke hadde kommet til enighet ville mange ansatte i kollektivtrafikken bli tatt ut i streik. Foto: Lise Åserud

– Svært tøffe forhandlinger

NHO-direktør Ole Erik Almlid sier at det har vært svært tøffe forhandlinger.

– Det har vært ordentlig tøft, men da er det godt å kunne stå her og ha avverget streik og ordnet en løsning som hele NHO-familien står bak, sier Almlid.

NHOs fokus under forhandlingene har vært å redde bedrifter og jobber.

– For NHO var det spesielt viktig å skjerme de bransjene som har vært hardest rammet av koronakrisen, sier Almlid.

Det har likevel vært krevende å forhandle frem en avtale som ikke rammer bedriftene urettferdig.

– Det å forhandle kollektivt er krevende fordi det er et oppgjør for alle, men krisen vi står i, har rammet så ulikt. Nå står NHO-familien samlet i å inngå et kompromiss på vegne av hele laget, sier Almlid.

– Vi tar ikke tusenvis ut i streik for 30 øre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener at løsningen partene nå er blitt enige om er god, til tross for mye uenighet underveis i meklingen.

– Det har vært tøffe forhandlinger. Vi hadde aldri klart å komme til enighet uten meklerkorpset, sier hun.

LO skriver i en pressemelding at de har vært opptatt av å motvirke økende forskjeller, og at de som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter.

– Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, sier Følvsik.

YS er fornøyd

YS Privat-leder Eirik Bornø sier han er fornøyd med at storstreiken er avverget og at oppgjøret endte tett opp mot arbeidstakersidens lønnskrav.

– Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7 prosent, sier Bornø.

Resultatet innebærer et generelt tillegg på 2,25 kroner og et lavlønnstillegg på 1 krone. Begge tillegg gis fra 1. april.

Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida, sier Bornø.

– Vi er også fornøyd med at det er oppnådd enighet om kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Resultatet omfatter om lag 15.000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE og Delta.

Krevende

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun ble forhandlet om lønn. Koronapandemien har gjort forhandlingene ekstra utfordrende også i år.

– Partene sitter ikke fysisk samlet på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, sier riksmekler Mats Ruland.

NHO foreslo en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet opp mot utenlandske aktører.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere, ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Ifølge FriFagbevegelse blir dette trolig det avgjørende punktet i meklingen. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.