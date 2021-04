Fire snøskred på Vestlandet – har iverksatt flere redningsaksjoner

Søndag er det meldt om flere store snøskred på Vestlandet. Politiet har satt inn store ressurser for å søke i snømassene.

Det har gått to store snøskred i Stardalen i Sunnfjord i Vestland. Store ressurser var sendt inn i området. Ingen skal være savnet.

– Det pågår fremdeles aktivt søk i raset. Tre personer ble tatt, men disse var ikke gravlagt i snømassene og er i god behold, skriver Vest Politidistrikt.



Klokken 14.45 melder politiet at det har gått et nytt skred i Luster i Jostedalen. Litt over klokken 15 er skredet klarert, og aksjonen er avbrutt.

Politiet i Møre og Romsdal har også rykket ut etter melding om et større snøskred. Skredet har gått ved skianlegget i Fjelletra i Sykkylven.

– Det er uvisst om noen er tatt i skredet. Redningsaksjon iverksatt med mange ressurser på vei til stedet, skriver politiet.

Gjør søk med helikopter

Det pågår nå søk med helikopter og hunder. I tillegg jobber profesjonelle og frivillige på spreng i skredområdet.

En melder ringte og varslet om at seks personer var observert høyt oppe i fjellsiden da skredet ble utløst.

Klokken 13.50 opplyser politiet at de har kommet i kontakt med fire personer som var i skredområdet. Disse fire er i god behold.

Det ene skredet som har skjedd i tidligere Jølster kommune, kan ha vært opptil 400 meter bredt og har en høy skredkant.

Betydelig snøskredfare

Det har vært varslet om stor snøskredfare og oransje farevarsel flere steder på Vestlandet.

– Det siste døgnet har det vært et «solid hopp» i snødybden i fjellet etter store byger på Vestlandet, skriver Meteorologene.

De neste dagene er det ventet enda mer snø i fjellet. Det er utstedt gult farevarsel på snø for Nordfjord og Møre og Romsdal, samt sørlige deler av Trøndelag.

Oransje farevarsel gjelder fredag for regionene Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Voss, Hardanger, Heiane og Indre Sogn vest i landet, samt for Trollheimen, Jotunheimen, Lyngen, Nord-Troms og Indre Troms.

Farevarselet betyr blant annet at det generelt sett anbefales å unngå skredterreng.

Saken oppdateres.