– Nok er nok. Det handler om folkeskikk

Hermine Svortevik Oen (13) tar et oppgjør med nedsettende slengkommentarer fra ungdomsgutter, og ber fedre ta en prat med sønnene sine.

– Man må si at nok er nok, sier Hermine Svortevik Oen (13) til TV 2.

Hun har sett seg lei på å bli kalt hårsår og humorløs om hun reagerer på ufine bemerkninger, og at voksne avfeier slengkommentarer fra gutter som flørting.

– Det har liksom bare blitt en slags stille aksept for at man skal finne seg i det, sier Hermine.

Forrige uke skrev hun et debattinnlegg i BT, som har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Innlegget byr på en klar oppfordring til alle guttefedre.

– Prat med ungdommen din

«Kjære guttepappa, jeg har en oppfordring til deg. Du vet han lille pjokken som du stolt har fulgt på reisen, med skrubbsår, melkebart, heiarop og legotårn? Han som garantert ropte høyest: «Min pappa er sterkere enn din». Han er blitt ungdom nå, og kanskje prater dere ikke så mye sammen lenger.

Du er ikke lenger den viktigste, nå er det «gutta» som er de nærmeste, flokken hans. Og du tenker nok at det er bra og absolutt normalt at du ikke er den kuleste lenger, men jeg vil at du skal ta en viktig prat med ungdommen din.»

Svortevik nevner ord og utsagn hun og andre jenter på sin alder opplever å få slengt etter seg, og gir eksempler som «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» «flyplass», «du passer best på kjøkkenet».

– Vi vil ikke lenger være avfallsbøtter for verbalt piss, skriver hun.

«Løp, jævla feite horer»

Det var på en joggetur med en venninne nå nylig at hun kjente begeret rant over. En guttegjeng i russebuss hadde rullet ned vinduet og ropt «Løp, jævla feite horer».

– Det gnistrer i meg. Fy søren, dette kan jeg ikke akspetere lenger, skriver 13-åringen.

Hun ønsker seg en ungdomstid der alle respekterer hverandre.

– Så kjære guttepappa - ta praten, er du snill. Da kan du synliggjøre for ham det kvinner alltid har kjempet for, nemlig frihet, likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn.

Blir provosert

Far til to døtre og en sønn, Remi André Berg, skriver bloggen «Tenåringspappa». Han har merket seg innlegget til Hermine, og sier han blir provosert av at det kun er gutters kommentarer rettet mot jenter som problematiseres.

– Så fort gutter snakker til jenter så utløser det en alarm. Men det er nokså mange innad i gruppa, både jentegruppa og jenter mot gutter, og da er det ingen som sier noen ting, sier Berg.

Berg mener det er jenter som er verst mot jenter, og tror sosiale medier senker terskelen for slengkommentarer uansett kjønn.

– Der er man anonym og tør å ytre det man vil, uten at det kanskje får de største konsekvensene.

– Handler om folkeskikk

Berg sier hans døtre ikke har opplevd lignende kommentarer. Svortevik har imidlertid fått tilbakemeldinger fra mange andre som har fått slengbemerkninger.

– Jeg må si din datter er svært privilegert som ikke får høre disse kommentarene. Jeg har fått tønnevis med kommentarer fra andre jenter som får høre dette på daglig basis, sier 13-åringen.

Hun mener det ikke hjelper å skylde på samfunnet.

– Jeg tror det handler om folkeskikk. Det er foreldrene som må lære barna opp til hvordan man skal behandle hverandre, uansett om man er gutt eller jente.