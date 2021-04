FN slår alarm: – Ingen bevis for at hun er i live

FN har gjentatte ganger bedt De forente arabiske emirater om å bevise at prinsesse Latifa er i live, uten å få svar.

FNs avdeling for menneskerettigheter sier at de gjentatte ganger har bedt myndighetene i Dubai presentere «bevis på livstegn» fra prinsessen. Flere regjeringer, deriblant Storbritannia, har stilt seg bak kravet.

Fredag sier talsperson for FN, Marta Hurtado, at De forente arabiske emirater verken har svart på forespørslene, eller redegjort for hvilke forhold Latifa lever under.

– Vi har ikke fått noe bevis på at hun er i live, og det vil vi gjerne ha, tydelig og overbevisende bevis på at hun er i live. Vår fremste prioritet er selvsagt å forsikre oss om at hun lever, sier Hurtado.

Avtalt møte

Hun opplyser videre at FN har avtalt et møte med en ambassadør for Emiratene, hvor de skal diskutere prinsessens situasjon.

Prinsesse Latifa, eller Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, ble sist sett i 2018. I mars sa landets myndigheter at hun ble tatt hånd om av familie og helsepersonell i sitt eget hjem.

I flere lekkede videoopptak hevdet prinsessen at hjemmet hennes har blitt «omgjort til et fengsel», noe som fikk flere til å slå alarm om Latifas sikkerhet.

– Alle vinduene er stengt igjen. Det er fem politibetjenter utenfor og to innendørs. Jeg kan ikke engang gå ut for å trekke frisk luft. Jeg spiller inn denne videoen på badet, fordi det er det eneste rommet jeg kan låse. Jeg er et gissel. Jeg er ikke fri, sa den desperate prinsessen.

Forsøkte å rømme

Prinsessen hevdet videre å ha blitt fengslet etter et mislykket rømningsforsøk i 2018. Sammen med to venner klarte hun å nå vestkysten av India før yachten deres ble innhentet av den indiske kystvakten.

Disse bordet yachten, før de overleverte prinsessen til Emiratenes sikkerhetsstyrker. Aksjonen skal ha vært iverksatt av Latifas far og Emiratenes øverste leder Mohammed bin Rashid al-Maktoum, ifølge The Guardian.

Dette bildet, sendt ut 24. desember 2018, er det siste offisielle livstegnet fra prinsesse Latifa. Her er hun sammen med Irlands tidligere president Mary Robinson. Foto: AFP PHOTO / HO / WAM

Med unntak av offisielle bilder publisert av Emiratenes utenriksdepartement, har ingen sett Latifa siden. På bildene er hun sammen med Irlands tidligere president Mary Robison, som senere har sagt at hun ble «lurt» til å gå god for Latifas helsetilstand.

Hennes far hevdet hun blir tatt hånd om av familien, og insisterer på at bekymringsmeldingene er grunnløse.