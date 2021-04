En person kritisk skadd etter brann – seks evakuert

En politipatrulje oppdaget tilfeldigvis brannen da de kjørte forbi området klokken 02.36. De fikk raskt evakuert seks personer fordelt på tre boenheter.

– Angivelig skal det være syv som bor der, men den siste skal være bortreist. Vi skal i utgangspunktet ha kontroll på alle personer, men dette er fortsatt på et tidlig stadium, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til TV 2.

Én av de evakuerte er fraktet til Kalnes sykehus med luftambulanse med det som betegnes som kritiske skader. Han vil bli fraktet videre til brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i Bergen, sier Aas til NTB.

– De øvrige fem er kontrollert av helse på stedet og er vurdert som friske, sier Aas.

En politipatrulje oppdaget brannen ved en tilfeldighet. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Etter at brannen først var meldt som ute av kontroll med fare for spredning til ytterligere bygg, skal brannvesenet ha fått kontroll over flammene.

– Det virker som brannvesenet har fått tålelig kontroll på brannen nå, forteller Aas til TV 2 klokken 03.20.

Brannen skal ha startet i første etasje, men årsaken er fremdeles ikke kjent.