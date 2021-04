Slik vil Trump vinne tilbake Det hvite hus

Republikanske partitopper og velstående donorer er denne helgen samlet i Palm Beach i Florida, i forbindelse med partiets årlige donormøte. Sent lørdag kveld tok flere av deltakerne den korte turen fra luksushotellet Four Seasons til Mar-a-Lago, hvor partiets største stjerne talte bak lukkede dører.

– Vi er samlet her i kveld for å snakke om fremtiden til det republikanske parti, og hva vi må gjøre for å forsikre oss om at kandidatene våre vinner, sa Trump ifølge Associated Press, som har fått tilgang til talen.

Ambisiøs

På hjemmebane og i selskap med sine egne, presenterte eks-presidenten et svært optimistisk budskap sett med republikanske øyne.

– Jeg står foran dere i kveld, full av tro på at vi i 2022 vil vinne tilbake flertall i Representantenes hus og Senatet, og at en republikansk kandidat vil vinne Det hvite hus i 2024, sa Trump.

Republikaneren har satt ambisiøse mål for partiet, men kommer også med en slagplan. Ifølge Trump er oppskriften på seier enkel, og han oppfordrer partiet til å følge kursen han staket ut under sine fire år i Det hvite hus.

– Nøkkelen til denne triumferende fremtiden vil være å bygge videre på fremskrittene vår fantastiske bevegelse gjorde de siste fire årene. Under vår ledelse, ønsket vi millioner av nye velgere velkommen til det republikanske parti, påpekte Trump.

Biden-kritikk

I tillegg til å hylle arbeidet han selv la ned som president, inneholder talen flere stikk til Trumps etterfølger. Republikaneren kritiserer blant annet Joe Biden for ikke å ha talt for Kongressen, noe som er vanlig å gjøre i starten av presidentperioden.

– Med en så upopulær politikk, er det ikke rart at Joe Biden er den første nye presidenten i moderne historie som ikke taler for Kongressen i løpet av sine første uker, sier Trump i talen.

Hundretusener av migranter har forsøkt å krysse grensen de siste månedene. Foto: Allison Dinner/REUTERS

Eks-presidenten lar også Biden gjennomgå for forholdene ved grensen til Mexico, hvor det de siste månedene har dukket opp svært mange enslige, mindreårige migranter.

– Man må tilbake til 2006 for å finne sist det var like mange ulovlige grensekryssinger. Bare på dette spørsmålet kan vi vinne Representantenes Hus, Senatet og Det hvite hus, slår Trump fast.

Over 172 000 migranter ble registrert ved grensen i mars, viser ferske tall fra USAs sikkerhetsdepartement. Det er en økning på 71 prosent fra februar, den største siden 2006.

Usikker fremtid

Det republikanske partiet har siden valgnederlaget i fjor vært splittet i to. Den ene siden ønsker å fortsette med Trumps ideologi, mens den andre ønsker å skrinlegge forretningsmannens politikk. Basert på eks-presidentens uttalelser lørdag kveld, kan det virke som om republikanerne heller mot å beholde Trump som sin ideologiske leder også en stund fremover.

Trumps rådgivere fortalte at talen forsøker å forsterke Trumps ledelse innad i partiet, en rolle svært få tidligere presidenter velger å innta.

– Palm Beach er det nye politiske maktsenteret, og president Trump er det republikanske partiets beste talsperson, sa Jason Miller i forkant av talen.

Til tross for at Trump påtar seg rollen som partiets leder, er det fremdeles usikkert om han ønsker å stille til valg i 2024.