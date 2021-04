Disse vil rammes av storstreiken

Partene i årets mellomoppgjør mekler på overtid, og det kan gå mot en historisk streik. I så fall vil konsekvensene være store for mange.

Meklingen i årets mellomoppgjør hadde frist frem til midnatt til søndag, og LO, YS og NHO sitter nå på overtid.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene, og det fortsetter, sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland en time før fristen løp ut.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland har en krevende oppgave fremfor seg. Foto: Ørn E. Borgen/NTB

Partene forhandler om et såkalt mellomoppgjør, og dreier seg dermed kun om lønn. Dersom de ikke skulle bli enige, vil det bli streik i et mellomoppgjør for første gang siden før krigen.

Historisk streik

En slik historisk streik vil få store konsekvenser. I alt 198.500 arbeidstakere kan tas ut i streik. Over 31.000 av disse er klare til å streike allerede søndag morgen, og det vil merkes av mange.

Særlig kollektivtrafikken vil bli hardt rammet av en eventuell streik. Både LO og YS vil ta ut bussansatte.

– Hvis vi ikke kommer til enighet med NHO innen meklingsfristen, tar YS ut over 5.500 bussjåfører over hele landet i streik, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat.

Stans i busstrafikk

Dette vil trolig føre til at alle rutebusser står over hele landet fra og med søndag morgen. I tillegg vil LO ta ut flere ferjeansatte, og en rekke ferjesamband langs hele kysten vil stanse fra og med søndag.

Ruter advarer om at all busstrafikk i deres område, Oslo og det som tidligere var Akershus, vil stoppe opp.

Flere ferjesamband langs hele kysten kan tas ut i streik fra og med søndag morgen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Ved en eventuell streik innstilles alle by-, skole- og regionbusser i Ruters område, skriver kollektivselskapet i en pressemelding.

Også i høst streiket bussjåførene i Oslo og Viken. Den streiken varte fra 20. september til 1. oktober.

Rammer bredt

Der hvor nordmenn flest vil merke streiken i kollektiv- og transportnæringen best, er dette langt fra den eneste bransjen som vil rammes av den potensielle storstreiken.

Flere ansatte innen matvareproduksjon vil tas ut i det første streikeuttaket. LO har derimot valgt å holde unna den viktigste matproduksjonen, og det er ansatte som arbeider innenfor snacks-, drikkevare og salatproduksjon som tas ut i første omgang.

Også flere industrivirksomheter, som Aker Solutions, vil rammes av streiken. Foto: Terje Pedersen/NTB

I tillegg vil store deler av bygg- og anleggsbransjen, som asfaltbransjen, vil rammes. Det samme gjelder flere industrivirksomheter, særlig på Østlandet. Blant annet Aker Solutions og Kongsberg Defence & Aerospace er ventet å gå ut i streik fra mandag.

Enkelte bransjer skjermes

Der hvor flere bransjer vil rammes av en potensiell streik, er det også enkelte som skånes. Særlig de mest koronautsatte bransjene skjermes uttaket, sier LO.

– Vi har forsøkt å holde unna de mest koronautsatte bransjene. Det er et solidarisk uttak sånn sett: Det er arbeidstakere i bransjer som ikke har merket koronakrisen så godt som stiller opp for dem som har arbeidsplasser i mest utsatte bransjer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik, og forteller at hotell, servering og typiske serviceyrker er holdt unna.

Restauranter er hardt rammet av koronapandemien, og holdes utenfor streiken. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Dette er aller viktigst for dem som har vært mest utsatt gjennom denne krisen, å sikre kjøpekraften deres, og å gi et lavlønnstillegg, synes jeg er viktig.