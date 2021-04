Real Madrid opp på tabelltopp etter seier i El Clásico

Karim Benzema og Toni Kroos fikset seier over Barcelona.

Real Madrid - Barcelona 2-1



Real Madrid har tok over tabelltoppen i La Liga med lørdagens 2-1-seier over erkerival Barcelona hjemme på Estadio Alfredo Di Stefano.

Karim Benzema og Toni Kroos sørget for 2-0 for Real Madrid etter første omgang, før Óscar Mingueza reduserte til 1-2 i andre omgang i et grusomt regnvær i den spanske hovedstaden.

Atlético Madrid, som er bak Real Madrid på innbyrdes oppgjør, møter Real Betis søndag. Barcelona er på tredjeplass, ett poeng bak tabelltopp.

– Nå har Real Madrid det i sin hule hånd. Det så ut til å være en vanskelig uke, men de tok seg greit av Liverpool. Det var vanskeligere mot Barcelona, men nå ser det lyst ut. Barcelona skal møte Atlético. Det har sett ganske mørkt ut, men nå våkner de. Real Madrid er favoritter til å vinne La Liga, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Real Madrid imponerer meg veldig. Da jeg så dem tidligere i sesongen, hadde jeg liten tro på at de skulle være en kandidat til å vinne Champions League og til å ta igjen Atlético, men Zinédine Zidane kan mobilisere til de viktige kampene, sier TV 2s fotballekspert Erik Huseklepp.

Real Madrid slo Liverpool 3-1 i det første kvartfinaleoppgjøret tidligere denne uken. Onsdag kveld skal spanjolene til Anfield for returkampen.

Frekk scoring av Benzema

Etter 13 minutters spill fosset Federico Valverde fremover, før han spilte ballen ut til Lucas Vázquez, som slo inn på første stolpe. Der kom Karim Benzema og flikket ballen frekt inn bak Marc-André ter Stegen.

Snaut halvtimen inn i oppgjøret fikk Real Madrid frispark like utenfor 16-meteren. Toni Kroos leverte ikke det beste forsøket, men da ballen gikk via Sergiño Dest, var det nok til å spille ut Ter Stegen. På streken sto Jordi Alba, men han maktet ikke å hindre at Real Madrid gikk opp i 2-0.

Ti minutter før pause var Real Madrid svært nær 3-0. Federico Valverde banket ballen i stolpen. Først på returen var Lucas Vázquez, men forsøket fra spanjolen ble fint reddet av Ter Stegen i Barcelona-målet.

På overtid av første omgang fikk Barcelona to enorme sjanser ved Lionel Messi. Først holdt argentineren på å skru et hjørnespark rett i mål, men ballen gikk i stolpen. Så fikk Messi kontroll på en ball innenfor 16-meteren, men Real Madrid-målvakt Thibaut Courtois reddet med beina.

Barcelona-redusering

Etter en times spill tente Óscar Mingueza håpet for Barcelona da han styrte inn 1-2 etter et innlegg fra Jorda Alba.

To minutter senere var Real Madrid nær ved å gå opp i en ny tomålsledelse da Ronald Araújo holdt på å sette ballen i eget mål, men ballen gikk i stolpen. Det bølget frem og tilbake, og Courtois avverget en stor sjanse like foran innbytter Griezmann, før Toni Kroos misbrukte en stor sjanse.

Fem minutter før slutt ville Barcelona-spillerne har straffespark da Martin Braithwaite gikk ned innenfor 16-meteren etter en duell med Ferland Mendy, men dommer Jesús Gil Manzano vinket spillet videre.

Real Madrid måtte spille overtidsminuttene uten Casemiro, som i siste ordinære spilleminutt pådro seg sitt andre gule kort i kampen.

Langt på overtid var Barcelona svært nær å få utligningen, men forsøket fra Ilaix Moriba gikk i tverrliggeren. Like etter kunne dommeren blåse av kampen og Real Madrid-spillerne kunne juble for seier og tabelltopp.