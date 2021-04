Jostein Flo slutter som sportssjef i Strømsgodset

25 altoppslukende år som sportssjef i Stømsgodset er over. 25 år med stort ansvar, søkelys, minimalt med ferie og fritid, men først og fremst en enorm glede og takknemlighet for å ha fått muligheten til å være med på denne reisen i og med Strømsgodset. Jeg har elsket dette livet, og jeg vet ikke om noe annet enn å stå i front for mitt kjære Strømsgodset. Jeg ville ha gjort det samme om igjen.

Arbeidet i Strømsgodset er ikke bare en jobb. Det er en livsstil. Det har gitt meg masse energi. Jeg har møtt mange flotte mennesker i og rundt klubben. Jeg har tapt og vunnet sammen med spillere og støtteapparat. Jeg har vært privilegert og har fått masse tillit. Spillere og trenere har kommet og gått, det har gått fra å være en orkan i kastene til et blikkstille solfylt hav i løpet av sekunder og minutter. I all beskjedenhet føler jeg at jeg har gjort en meget god jobb for Strømsgodset og at jeg har vist meg tilliten verdig. At jeg nå også ser på meg selv mer som en ekte drammenser enn en stryning sier vel også sitt. Jeg har slått rot i Drammen.

Etter min mening er tiden inne nå. Dette er et riktig tidspunkt for meg å tre tilbake som sportssjef. Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag.

Det er ene og alene mitt ønske og mitt standpunkt at jeg nå slutter i jobben som sportssjef i Strømsgodset. Det kan være bra for klubben å få inn nye krefter og ny energi når spillere og støtteapparat fortsetter oppkjøringen mot en ny og spennende sesong. Min beslutning er ikke tatt i løpet av noen hektiske dager i forbindelse med det siste trenerskiftet i Strømsgodset. Beslutningen har vokst frem over tid, noe både styreleder og daglig leder er kjent med. Det har på ingen måte vært en enkel beslutning.

Nå er det ikke slik at jeg kommer til å forlate Strømsgodset med en gang. Jeg fortsetter som ansatt rådgiver i klubben i en stund fremover og skal dele min erfaring og kunnskap, og ikke minst mitt kontaktnett, med den nye sportslige ledelsen. Jeg skal ikke bli noen «sjuende far i huset» som går rundt og sier at alt var bedre før, men gi mine beste råd i en viktig overgangsfase for klubben.

Takk for at jeg i 25 år har fått lov til å være en av frontfigurene for den klubben alle drammensere elsker. Strømsgodset har vært en viktig del av min karriere.

Beste hilsen

Jostein Flo