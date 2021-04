Rekordkjøpet storspilte i Chelsea-seier: – Det beste jeg har sett av ham

Kai Havertz (21) har begynt å levere varene for Chelsea.

Crystal Palace-Chelsea 1-4

Chelsea har virkelig slått tilbake etter det pinlige 2-5-nederlaget hjemme mot dumpekandidat West Bromwich forrige helg.

Onsdag slo de Porto 2-0 i Mesterligaens kvartfinale. Lørdag gjorde de kort prosess med Crystal Palace på Selhurst Park etter en forrykende første omgang.

De blå fra Vest-London vant til slutt 4-1 og svarte dermed på Liverpools seier mot Aston Villa tidligere lørdag. De tre poengene betyr at Chelsea for øyeblikket innehar den viktige 4. plassen, som gir Mesterliga-spill neste sesong.

Thomas Tüchels mannskap føk ut av startblokkene og regelrett valset over Palace fra første spark på ballen.

Havertz hylles

Tyske Kai Havertz ble hentet for om lag 740 millioner kroner før sesongen, men har hatt slitt med å sette sitt merke på Premier League. I det siste har man imidlertid sett positive tegn. Og lørdag var han kampens store spiller.

– Det er det beste jeg har sett av ham i Premier League, sier Erik Huseklepp.

– Det er tre, fire øyeblikk i første omgang alene som gjør at man forstår hvorfor Chelsea har brukt så mye penger på ham, sier Simen Stamsø-Møller.

Scoring og fotballmagi

Havertz åpnet selv scoringsballet allerede etter åtte minutter før han assisterte Christian Pulisic kun to minutter senere. Tyskeren hadde også et svært lekkert forsøk etter 22 minutter. Vicente Guaita reddet det som ville blitt en het kandidat til sesongens mål i Premier League.

Kurt Zouma satte inn 3-0 etter et hjørnespark etter en halvtime, og dermed var grunnlaget for seieren lagt i første omgang. Da gjorde det lite at Christian Benteke reduserte etter pause.

Snaut kvarteret før slutt sikret Pulisic seieren med sitt andre mål for dagen. Havertz burde selv blitt tomålsscorer like før slutt, men angriperens avslutning alene med keeper var av det tamme slaget.

Det spiller imidlertid liten rolle. Chelsea tok uansett overbevisende 4-1-seier mot et riktig nok ganske så tannløst Crystal Palace-mannskap. Og Havertz bør ha spilt på seg enda litt mer selvtillit etter en svært solid kamp.