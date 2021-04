Steinkasting og bråk under Sian-demonstrasjon i Drammen

Av de fem var fire mindreårige. De ble overlatt til foresatte. I tillegg ble ti personer bortvist fra Drammen, opplyser politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen i en pressemelding.

Demonstrasjonen startet klokken 13 lørdag ettermiddag. Etter en og en halv time besluttet politiet å løse opp demonstrasjonen av hensyn til folks sikkerhet.

– Vår terskel for å avbryte en demonstrasjon er svært høy. Vi valgte å gjøre det fordi det var nødvendig for å ivareta sikkerheten til de involverte og alle i nærheten. Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsø torg. I tillegg er vi midt inne i en krevende smittesituasjon i Drammen, sier Aas.

DRAMMEN: Sian hadde demonstrasjon på Strømsø Torg i Drammen lørdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Egg, flasker og stein

Før demonstrasjonen tok til, var det satt opp gjerder rundt torget som et forebyggende tiltak. Det var ingen motdemonstranter som greide å bryte gjennom politiets sperringer, men politiet brukte blant annet gass for å hindre dette. Det ble kastet egg, flasker og steiner inn mot det sperrede området.

– Politiet regner med å opprette flere saker i etterkant, ut fra det etterforskningsmaterialet politiet innhentet under demonstrasjonen, heter det i pressemeldingen.

Etter at demonstrasjonen var over, valgte politiet å sikre politihuset på Grønland i Drammen.

– Etter at demonstrasjonen er over, er det ikke unaturlig at sinnet rettes mot politiet. Derfor har politihuset vært et sikringsobjekt, sier stasjonssjef Aas i til Drammens Tidende.

– Spilleregler

Sian hadde på forhånd søkt om, og fått godkjent, å holde demonstrasjon på torget i Drammen. Mange nysgjerrige og andre som ville vise sin motstand mot Sian, hadde møtt fram.

Aas sier at de hadde dialog med flere av gruppene i forkant, og at denne var god.

– Da er det synd at enkeltpersoner og enkeltgrupperinger ødelegger, sier han.

– Politiet skal legge til rette for ytringsfrihet, men de som ønsker å ytre seg, må følge demokratiets spilleregler, legger han til.