Haaland med assist, men måltørken fortsetter

Stuttgart - Dortmund 2-3

Erling Braut Haaland var nest sist på ballen da Ansgar Knauff satte inn seiersmålet for Dortmund, men jærbuen gikk målløs av banen igjen i lørdagens 3-2-seier over Stuttgart.

Haaland står nå med seks kamper for klubb- og landslag uten mål.

20-åringen står 33 mål på 34 kamper i alle turneringer denne sesongen.

– Han er fabelaktig, selv om han ikke scorer. Han holder på ballen, setter opp andre og starter angrep. Han er briljant. Vi er ikke bekymret, sier Jude Bellingham, som scoret 1-1-utligningen for Dortmund, til Viasat4.

Under kampen mot Stuttgart ble Haaland målt til en toppfart på 36,04 kilometer/timen, viste grafikken på Viasat4. Det er raskest i Bundesliga denne sesongen – foran Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) med 35,97 km/t og Alphonso Davies (Bayern München) med 35,95 km/t.

Dortmund er fortsatt nummer fem, sju poeng bak den viktige fjerdeplassen og Eintracht Frankfurt, som beseiret Wolfsburg 4-3 tidligere lørdag. Stuttgart ligger på niendeplass i Bundesliga.

Edin Terzic' gutter spilte en svak skuffende førsteomgang, der de lå under 0-1 etter at to meter lange Sasa Kalajdzic stanget inn Stuttgarts ledermål.

I starten av andre omgang utlignet Dortmund ved Jude Bellingham. Den tidligere Birmingham-spilleren scoret sitt første Bundesliga-mål da han satte ballen til side for målvakt fra like innenfor 16-meteren.

I det 53. spilleminutt var kampen snudd da Mateu Morey spilte ballen mot Erling Braut Haaland, som hoppet over ballen. Fra venstre kunne Dortmund-kaptein Marco Reus sette inn 2-1 for gjestene.

Stuttgart og Daniel Didavi kontret inn 2-2 med tolv minutter igjen av ordinær tid, men Dortmund svarte bare tre minutter senere. Erling Braut Haaland sendte videre til Ansgar Knauff, som dro seg fint inn i banen og satte inn 3-2 i det lengste hjørnet.