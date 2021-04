Har bestemt dato for prins Philips bisettelse

Bisettelsen skal holdes i Windsor Castle med den nærmeste familien til stede, og vil ikke være åpen for offentligheten.

Det er Buckingham Palace som lørdag annonserer at datoen for bisettelsen blir 17. april. Prins Philip døde fredag 9. april, 99 år gammel.

Prins Harry, som for tiden bor i California etter å ha tatt et steg ut av det britiske kongehuset, vil fly hjem for å delta i bisettelsen. Hans kone Meghan Markle har fått råd fra sin lege om å ikke reise, ettersom hun er gravid.

Ifølge Buckingham Palace tok prins Philip selv del i planleggingen av sin bisettelse, hvor han ga uttrykk for at han ikke ønsket noen storslått seremoni.

Slottet har uttalt at bisettelsen skal gjennomføres med strenge koronatiltak, noe som også begrenser hvor mange som kan være til stede. Slottet har ikke ønsket å svare på om det vil være munnbindpåbud under bisettelsen, ifølge AP.