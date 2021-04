Brant munnbind på bålet i protest

Lørdag ettermiddag samlet flere personer seg utenfor Stortinget for å demonstrere blant annet mot koronatiltak.

Blant budskapene man kunne se på t-skjorter og plakater var «Størst av alt er ytringsfriheten», «No one has the right to obey», «Klem en venn» og «Media=fake».

Demontranter utenfor Stortinget. Foto: Silje Holtan Enghaug / TV 2

De som holdt appell under demonstrasjonen uttalte blant annet at pandemien er en bløff, at det norske folk er hjernevasket og at bruk av munnbind er brudd på menneskerettighetene.

Etter hvert begynte flere demonstranter å brenne munnbind i bålpanner.

Under markeringen ble det også avholdt ett minutts stillhet for koronafornekteren Hans Gaarder (60), som tirsdag døde med korona.

Mange gikk sammen i en stor gruppeklem for å markere sin motstand mot koronatiltak. Foto: Silje Holtan Enghaug / TV 2

– Skal ikke ha noe vaksine

TV 2 spurte en rekke demonstranter om de ønsket å uttale seg på kamera om hvorfor de deltar på demonstrasjonen, men motviljen til å la seg intervjue var stor.

– Vi snakker ikke med folk med maske, var blant svarene TV 2s utsendte reporter fikk, som var en av de få til stede som brukte munnbind.

Blant de få som ønsket å snakke, var en far og datter som hadde møtt opp utenfor Stortinget.

– Det er viktig at så mange som mulig møter opp på demonstrasjoner som dette, for det som skjer i samfunnet vårt er absurd, sier faren.

– På hvilken måte da?

– De stenger ned og raserer samfunnet. Folk får kjempeproblemer på grunn av noe jeg mener ikke henger på greip. Det er koronahysteri, sier faren, og er særlig kritisk til regjeringen og media.

– Hva tenker du når du hører at dødstallene stiger og ser bilder av fulle sykehus på TV?

– Jeg tror folk bør slutte å se på TV og heller tenke selv. Jeg har inntrykk av at alle tall skyldes korona omtrent unntatt trafikkulykker.

Far og datter på demonstrasjon utenfor Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Han tror på at koronaviruset eksisterer, men mener tiltakene samfunnet lever under ikke står i stil. Han er også kritisk til vaksinasjonsprogrammet.

– Skal du ha vaksine på vaksine på vaksine – det tar jo knekken på folks immunforsvar. Jeg tror på mitt immunforsvar, og skal ikke ha noen vaksine. Jeg skjønner ikke hva jeg skal med det, sier han.

Han forteller at han ikke er redd for å bli smittet, men at han heller er redd for «slaveriet».

– Du ser jo hva som skjer i samfunnet. Folk mister jobben, og så får du selskaper som Amazon hvor folk skal jobbe for slavelønn. Det er det jeg tror vil skje hvis dette får fortsette, sier faren, og får støtte fra datteren.

– Det er mange unge som sliter nå. Vi ser hvordan det har gått med tanke på psykisk helse, og det vil sikkert bli en kjempekø hos psykologer. Du hører stadig vekk om isolasjon av skoleelever og ungdommer som går i depresjon, sier datteren.

En større gruppe samlet seg utenfor Stortinget. Foto: Silje Holtan Enghaug / TV 2

– Covid-19 er en alvorlig sykdom

Statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i helse- og omsorgsdepartementet fikk lørdag spørsmål om hvilke utfordringer slike demonstrasjoner skaper for arbeidet med å bekjempe viruset.

– I Norge har vi både ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet, slik at alle som er uenig med tiltak selvfølgelig er i sin fulle rett til å ytre sin uenighet, sier Korkunc.

Han understreker samtidig viktigheten av at man samarbeider med smittesporere dersom man selv er smittet eller man blir kontaktet.

– Covid-19 er en veldig alvorlig sykdom, og hvis man samarbeider med myndighetene og helsetjenesten, vil man kunne finne folk som er smittet før de blir alvorlig syke.

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Saliba Andreas Korkunc (H). Foto: Lise Åserud / NTB

I det siste har det kommet fram at flere personer lyver til smittesporerne. Det mener Korkunc er synd.

– Det er helt legitimt å bruke ytringsfriheten til å demonstrere mot tiltak, men det er svært uklokt å forhindre smittesporernes arbeid. Det arbeidet er veldig viktig, og bidrar til å forhinde smitte og død. Jeg oppfordrer alle til å samarbeide med helsetjenesten, selv om de skulle være uenige i tiltakene.