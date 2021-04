Brennhete Sørloth scoret to mål mot Werder Bremen

Werder Bremen-RB Leipzig 1-4

Alexander Sørloth var Norges beste spiller i landskampene mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. Det er tydelig at spissen er proppfull av selvtillit, noe som gikk utover stakkars Werder Bremen lørdag ettermiddag.

Før pause hadde Sørloth satt to baller i kassen.

Etter en drøy halvtime låste han nakkemusklene og satte pannebrasken til. Headingen fra straffemerket var hard og utenfor Werder-keeper Jiri Pavlenkas rekkevidde.

Ti minutter seinere gjorde «King of the north» livet enda surere for hjemmelaget. Sørloth plasserte seg klokt i feltet og kunne enkelt løpe inn 3-0 fra kloss hold.

Scoringene kommer etter flere gode opplevelser med landslaget. Det har også RB Leipzig-trener Julian Nagelsmann fått med seg.

– Han var veldig fornøyd med det jeg gjorde for landslaget. Han gratulerte meg da jeg kom tilbake, så han følger med, han, sa Sørloth til TV 2 før helgen.

Sørloth håper å score enda flere mål neste sesong.

– Jeg håper at jeg får en markant rolle og fortsette å produsere målpoeng. Jeg gleder meg til en ferie, få en hel preseason og ikke bli kastet inn i det etter to uker uten fotballrytme slik det ble da jeg ankom her. Det er det jeg trener mest på nå. Det som sitter oppe i hodet. Jeg har blitt god til det etter mange opp- og nedturer i karrieren. Akkurat nå er selvtilliten god etter landslaget. Det er det jeg skal bygge videre på nå, sa Sørloth.