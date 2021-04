Her gjør vinteren comeback: – Ikke normalt

Selv om vi har kommet til i midten av april, er det lite som tyder på at sommeren nærmer seg.

– Hele landet er inne i en kjølig periode. Det er nordavind som dominerer både i dag og i morgen, og da blir det kjølig luft, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli i StormGeo.

På Østlandet er det stort det oppholdsvær på lørdagen, med noe vind som kommer fra vest og nordvest. De som venter på vårvær, må nok vente litt til.

– Sent på søndagen kommer det et lavtrykk fra Danmark som vil gi nedbør på Sør- og Østlandet. Etter alt å dømme er temperaturene også kjølige nok til at denne nedbøren kommer som snø de aller fleste steder på Østlandet, sier Fagerli.

– Legg andre planer

Det er ikke snakk om veldig store mengder snø som er ventet, men ifølge meteorologen er det nok til at det vil bli liggende.

– Nedbøren begynner sent på søndag og fortsetter på mandag. Det vil gi seg i løpet av tirsdagen, sier Fagerli.

Han advarer de som allerede har skiftet til sommerdekk på bilen eller som har planer om å gjøre det de nærmeste dagene.

– Snømengden vil være nok til at det legger seg, og særlig på sideveier. Det blir forhold som vil gjøre det veldig vanskelig å kjøre på noe annet enn vinterdekk, sier Fagerli, og fortsetter:

– Hvis du har skiftet dekk på bilen og skal ut og kjøre på Østlandet mandag eller tirsdag, ville jeg faktisk spandert noen timer på å bytte tilbake til vinterdekk. Eventuelt bør du legge andre planer slik at du ikke trenger å bruke bilen.

– Ikke normalt

Fagerli beskriver værsituasjonen i Norge som nærmere vinter enn vår, og sier dette vil gjelde både gjennom resten av helgen og inn i mesteparten av neste uke.

– Det er ikke normalt at det skjer så langt inn i april. Det er ikke det at det kommer snø som legger seg som i seg selv er unormalt, men det at vi har opp mot uker i strekk hvor det er temmelig kjølig.

I områdene lengst nord i landet er det snøbyger gjennom helgen, med nordvestlig kuling på kysten fra Lofoten og nordover.

– Både i Trøndelag og på Vestlandet har det også vært byger i dag. Det har egentlig kommet som mange former; snø, sludd og også lit hagl. Det er lite som minner om april, sier Fagerli, som selv befinner seg i Bergen og har vært vitne til det skiftende nedbørsværet.

Søndag og videre inn i den kommende uka skal bygeaktiviteten trolig minke i Trøndelag og på Vestlandet.

Bedre om en uke

Fagerlis oppsummering av været de neste dagene er at Østlandet må forberede seg på snø, mens resten av landet vil oppleve ganske likt vær som de har hatt de siste dagene.

Mens de neste dagene vil gi lite følelse av vår, er det mer håp når vi kommer lenger ut i uka.

– På Østlandet er det ventet sol på onsdag, som gjør at den gjenværende snøen vil smelte fort. I helgen er det god sjanse for mer vårlige temperaturer i store deler av landet, sier Fagerli.