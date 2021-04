Jakob Ingebrigtsen er forlovet

Det melder løperfenomenets samboer selv på Instagram lørdag. Hun har lagt ut et bilde av de to sammen der hun viser frem ringen på fingeren.

«For resten av livet» står det i innlegget. Jakob Ingebrigtsen har også lagt ut det samme bildet hvor han skriver: «I am happy to say after years and years of asking, I finally said yes.»

De to er samboere og har vært et par siden 2016.

Asserson har selv blitt et kjent fjes, mye takket være NRK-serien «Team Ingebrigtsen».

Hun har tidligere fortalt God Morgen Norge at det følger en del oppmerksomhet med å være kjæresten til en av landets største idrettsutøvere.

– Jeg blir nesten stoppet oftere når jeg ikke er med Jakob. For da gjemmer man seg ikke så mye bak dem. I Sandnes er folk litt mer vant til å se oss fordi vi bor der og det er ikke verdens største by. Men når vi reiser rundt til andre steder i Norge er folk enda mer sjokkert. Det er litt morsomt, men så kan det bli litt ubehagelig når man ser at flere folk sitter og hvisker og peker. Da er det bedre at de kommer bort og tar et bilde, sa Elisabeth Asserson på God Morgen Norge i juni i fjor.