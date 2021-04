Nora Mørk strålte for Vipers mot Rostov

Vipers Kristiansand slo Rostov Don med 34-27 i den første kvartfinalekampen i mesterligaen. De har dermed et flott utgangspunkt foran søndagens returkamp.

Vipers-Rostov Don 34-27

Anført av en opplaget Nora Mørk virket Vipers-jentene ustoppelig i «hjemmekampen» i Russland.

Henny Ella Reistad stoppet på sju fulltreffere og fire av dem i annen omgang. Heidi Løke var tilbake på laget etter neseproblemene, og hun viste stor effektivitet med fem mål.

Ole Gustav Gjekstads mannskap var oppe i en ti målsledelse like etter pause. Etter den første halvtimen sto det 19-12.

Det russiske storlaget klarte derimot å redusere nederlaget til sju mål mot slutten, godt støttet av sitt hjemmepublikum.

Vipers keeperveteran Katrine Lunde var også god å ha da det kokte på tampen. Hun hadde elleve kvalifiserte redninger.

Returkampen spilles i samme hall søndag. Vinneren er klar for final-four-turneringen i Budapest.

Det har vært tendenser til ordkrig mellom de to lagene før kvartfinalene. Vipers ønsket at lørdagens «hjemmekamp» skulle gå for tom hall, men ble ikke hørt. Det var nærmest full hall i Rostov og god kok på tribunen.

Koronabestemmelsene i Russland gjør at Rostov-Don kan ha fulle tribuner på sine kamper. Det betyr cirka 3500 tilskuere.

Russerne var på sin side lite imponert over Vipers' forespørsel og mente sørlendingene var kravstore. De svarte på dette viset:

