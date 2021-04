Dette er TV 2-ekspertens liste over Godset-kandidater

Strømsgodset og trener Henrik Pedersen ble fredag enige om å avslutte arbeidsforholdet etter en svært turbulent uke. Lørdag ga Jostein Flo beskjed om at han slutter som sportssjef i klubben.

Med fire uker igjen til seriestart må drammensklubben dermed ut på både sportssjef- og trenerjakt. Flere har lansert sitt kandidatur allerede. Lars Bohinen sier til VG at han er fristet av jobben. Også tidligere landslagsspiller Jørn Andersen (58) forteller at han er interessert i jobben.

LEDIG PÅ MARKEDET: Lars Bohinen sier Strømsgodset er en spennende klubb. Foto: Terje Pedersen

– Det kunne vært spennende for meg. Det er seriestart om kort tid, så Godset har ingen tid å miste, sier Andersen til Drammens Tidende.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror ikke Strømsgodset vil få problemer med å finne aktuelle kandidater.

– Strømsgodset er en veldig attraktiv klubb å komme til. Det er en klubb med stolt historie og bra med supportere. Det er en jobb mange har lyst på, sier Mathisen.

– Kaotisk situasjon

Han mener Flo-avgangen gjør at klubben må sette trenerjakten noe på vent.

– Før de skal ansette en trener må de finne ut av hvem som skal være Flo sin erstatter. Det vil se veldig rart ut om de nå først skal hente inn en trener, og så hente inn en sportslig leder i etterkant av det. Internt i klubben har de allerede folk som kan ta over treneransvaret i tiden som kommer, og så håper jeg for Strømsgodset sin del at de nå bruker god nok tid slik at de finner frem til en best mulig løsning, sier han.

– Henrik Pedersen er fullt mulig å erstatte for Strømsgodset, men Jostein Flo blir en langt vanskeligere mann å erstatte. Flo er en legende i Strømsgodset, og han har gitt Drammen minner de aldri vil glemme. Situasjonen i Drammen er kaotisk en måned før seriestart, og enda tror jeg ikke vi har hørt det siste fra disse varslerne og deres misnøye rundt hvordan klubben har håndtert denne situasjonen, fortsetter Mathisen.

– Riise har lyst

TV 2-eksperten tror Bohinen vil være på listen over aktuelle trenerkandidater, men ikke helt øverst.

– Jeg tror ikke de ble så veldig imponerte over det han viste i Aalesund. Jeg tror ikke han er nummer én på listen. Tom Nordlie er en annen kandidat som helt sikkert har lyst på den jobben, men jeg har ikke troen på at det blir han. John Arne Riise er en annen som sikkert har lyst, men jeg tror heller ikke han vil være på toppen av den listen. Han har ikke nok hovedtrener-erfaring til at de tar sjansen. Men det hadde blitt sirkus, liv og masse publisitet med Riise, sier Mathisen.

VIL TIL ELITESERIEN: John Arne Riise har ikke lagt skjul på at han har store ambisjoner som trener. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Riise sendte en henvendelse til sportssjef Jostein Flo om Godset-jobben da Bjørn Petter Ingebretsen måtte gi seg av helsemessige årsaker i 2019. Mathisen tror Riise på sikt kan bli en god trener.

– Hvis Riise hadde endt i Eliteserien, hadde Strømsgodset fått det samme trøkket mediemessig som de har hatt den siste tiden. Det er sikkert mange i Drammen som ler av Riise som en kandidat, men han tatt trenerkursene og fått mye skryt i fotballfaglige sammenhenger av de som har hatt med ham å gjøre. Jeg tror han kan bli en bra fotballtrener, men jeg tror ikke Godset tar sjansen på Riise. De går nok for en kandidat med litt mer erfaring.

RYKKER OPP? Håkon Wibe-Lund kan overta dersom Godset velger en intern løsning. Foto: Audun Braastad

Mathisen trekker frem nåværende Godset-assistent Håkon Wibe-Lund som en høyaktuell kandidat.

– Han kan være en kandidat hvis de går for en intern løsning. Han kjenner klubben godt og er respektert i Strømsgodset. Det har nok kostet å bli kvitt Pedersen, så det er et spørsmål om økonomi og hvilken lønn de har råd til å gi en trener, sier TV 2-eksperten.

Sørlendingen tror en mann med fortid i Bærum, Vålerenga og Start står øverst på ønskelisten til Strømsgodset.

– Jeg så Amahl Pellegrino lanserte Morten Tandberg, som han hadde i Bærum. Tandberg står for en fotball de elsker i Drammen. En ballbesittende stil og en trener jeg har vært litt borti. Om han er interessert vet jeg ikke, men det er en trener som har et navn og spillestil som passer ypperlig i Drammen. Han er også bosatt på østlandet. Jørgen Isnes, som har imponert med KFUM, er nok også et navn som blir sjekket. Personlig er jeg enig med Pellegrino. Jeg har Tandberg på topp på min liste, sier Mathisen.

Tandberg ga seg i Start i 2019 av hensyn til familien.

Om ikke den riktige mannen allerede er i klubben i Wibe-Lund så har jeg nummeret til Morten Tandberg! 🤝 make Godset great again 💙 — Amahl W.Pellegrino#7 (@AmahlPellegrino) April 10, 2021

MATHISENS FAVORITT: Morten Tandberg har jobbet tett med Kjetil Rekdal i mange år. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN

Mathisen går langt i å utelukke Per Joar Hansen og Jørn Andersen.

– Per Joar Hansen har jeg null prosent tro på at det blir. Jeg tror heller ikke på Jørn Andersen. Strømsgodset har nok en god del navn på listen før de tar en telefon til Andersen, sier Mathisen.

Avslutningsvis trekker TV 2-eksperten frem Tore André Flo som en potensiell Godset-kandidat. Det blir kanskje vanskeligere med bror Jostein ute av klubben.