Dallas ble Leeds-helt på overtid

Manchester City-Leeds 1-2

Leeds hadde Manchester City på gaffelen da kaptein Liam Cooper mistet hodet like før pause. Skrekktaklingen på Jesus endte med rødt kort og ekstra hodebry for Marcelo Bielsa.

De ti Leeds-spillerne kjempet som løver etter pause til tross for City-utligning og et voldsomt press fra hjemmelaget. På overtid kom belønningen. Stuart Dallas slo til for andre gang og påførte Manchester City sitt andre tap dette kalenderåret.

– Når man forsvarer seg mot lag som ligger så dypt er det viktig at vi ikke lar dem få lov til å kontre slik. Vi lot dem kontre. Da tapte vi kampen. De var bedre og raskere. Vi klarte ikke å kontrollere det. Slike kamper handler om å vinne duellene, sier Pep Guardiola.

Han bryr seg lite om at Manchester City dominerte alt av statistikker.

– Bayern München hadde også 30 skudd mot PSG, men tapte. Fotball handler ikke bare om statistikk. Vi var ikke gode nok foran mål, sier han.

Hodeløs takling

Leeds tok overraskende ledelsen like før pause. Patrick Bamford la ballen til rette for Dallas. Nordiren satte ballen i mål via Nathan Aké og stolpen, til Marcelo Bielsas store glede.

Gleden var bare i noen minutter. Da valgte nemlig kaptein Liam Cooper å satse remmer og tøy i en duell med Gabriel Jesus. Det opprinnelige gule kortet ble fort strøket da dommer Andre Marriner fikk se situasjonen på ny.

– Det er helt utilgivelig av Cooper, konkluderte Erik Huseklepp i pausen.

Enveiskjøring

Manchester City beleiret Leeds-målet etter pause, og belønningen kom med et knapt kvarter igjen av kampen. Bernardo Silva fant Ferran Torres i 16-meterfeltet. Spanjolen satte ballen sikkert i mål.

Manchester City fortsatte å produsere sjanser, men Leeds var også farlig frempå. Fem minutter før slutt kom Raphinha aleine med City-keeper Ederson, men målvakten stoppet Leeds' dyktige brasilianer.

Sjokkerte på overtid

Det klarte han ikke da Dallas ble spilt gjennom på overtid.

– For et vanvittig øyeblikk i denne sesongen. For Leeds United. For Stuart Dallas. For Marcelo Bielsa. For en kontring, skrek kommentator Kasper Wikestad.

Scoringen fikk også Leeds-fan Kjetil Rekdal opp av sofaen.

Dermed klatrer Leeds forbi Aston Villa og Arsenal på tabellen og er nå på 9. plass. Manchester City har 14 poeng ned til Manchester United med to kamper mer spilt.