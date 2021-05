Har blitt firebarnsmor

Anna Rasmussen og Jan Lossius (27) har blitt foreldre til en gutt. Influenseren delte gladnyheten på Instagram med et bilde av fire svarte hjerter.

– Endelig. Stolt mamma til fire, skriver Rasmussen i en story på Instagram.

Sønnen deres har fått navnet Nicholas og Rasmussen har tidligere uttalt at hun trives i rollen som gutte-mamma, ettersom det kommer naturlig for henne.

FØDSEL UNDER PANDEMI: Anna Rasmussen ønsket gjerne å ha Jan Lossius tilstede under fødselen til tross for koronapandemien. Nå har de to barn sammen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Koronafødsel

Lille Nicholas blir Rasmussens fjerde barn, og fra før har hun Michelle (9), William (5) og Lucas (4). Sistnevnte er også barnet til Lossius.

Tidligere i svangerskapet delte Rasmussen sine tanker om å føde under koronapandemien. Følelsen hennes da var at hun var avslappet til situasjonen.

– Jeg ønsker selvsagt Jan til stede både før, etter og under fødsel, men kjenner likevel på en ro på at jeg skal klare den jobben alene, skrev hun på Instagram.

Hun synes at støtten fra sin partner gjennom en fødsel er viktig, men mener det viktigste er å stole på at man er i trygge hender på sykehusene i Norge.

– Det skal være en fin og trygg opplevelse, og det må man bare stole på. En fødsel er ikke noe man gleder seg til, jeg gruer meg som bare det, men korona har ikke skyld i det, sier hun.

Hun forklarer at det er hennes egne fødselserfaringer som gjør at hun gruet seg til fødsel nummer fire, og hun liker ikke å miste kontroll.

Slet med å bli gravid

Rasmussen var bare 15 år da hun slo gjennom som blogger med bloggen «Mamma til Michelle» hvor hun delte av hverdagen sin som ung mor.

I oktober i fjor delte hun at barn nummer fire var på vei.

Det var en stor glede for Rasmussen som tidligere har delt med God kveld Norge at hun har tidligere tatt abort. Hun var midt oppi bryllupsplanlegging og kaos da hun fant ut at hun var gravid igjen.

Etter aborten slet hun med å bli gravid igjen, og gikk gjennom to spontanaborter.