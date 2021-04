Slik forklarer han ambulansekapringen

Mandag begynner rettssaken i Oslo tingrett.

Der står 33-åringen tiltalt for syv drapsforsøk, grovt ran av en ambulanse, våpentrusler, oppbevaring av store mengder narkotika, og en lang rekke brudd på veitrafikkloven.

Han erkjenner straffskyld for alt – utenom drapsforsøkene.

De syv som ifølge tiltalen ble forsøkt påkjørt, er et eldre ektepar, en mor og hennes tvillingbabyer, samt to politifolk.

Krasjet i rundkjøring

Ambulansekapreren har forklart at han aldri forsøkte å kjøre på noen av dem.

– Han har siden dag én forklart at hans eneste formål med å stjele ambulansen, var å komme seg unna politiet, sier mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bergøy Pedersen. Foto: Berit Roald / NTB

Meldingen som politiet rykket ut til tirsdag 22. oktober 2019, handlet i utgangspunktet om en trafikkulykke.

Med en kvinnelig passasjer og nærmere 50 liter GBL i bilen – og i altfor høy hastighet – traff mannen kanten på en rundkjøring ved Rosenhoff i Oslo. Dermed havnet bilen på taket.

STYGG ULYKKE: Politiet fant 47 liter GBL, hundrevis av narkotiske tabletter og både amfetamin og heroin i bilen til 33-åringen etter denne ulykken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det var da nødetatene kom frem til ulykken klokken 12.38 at han rettet en avsagd hagle mot tjenestepersonene og ranet til seg ambulansen.

Vitner og videoer

På dette tidspunktet var mannen svært påvirket av rusmidler.

– Han hadde store mengder narkotika i bilen og ønsket å fullføre det oppdraget. Det var det eneste som stod i hodet på ham, sier Bergøy Pedersen.

– Men påtalemyndigheten mener han målrettet har forsøkt å kjøre på flere personer med ambulansen?

– Det er han sterkt uenig i, sier forsvareren.

FLUKTFORSØKET: Kartet viser ambulansekaprerens kjørerute. Klokken 12.45 krasjet han i en bygård på Torshov. Foto: Politiet

Statsadvokat Alvar Randa opplyser at det blant annet er vitneobservasjoner og videoer av ambulansens kjøremønster som gjør at de har tatt ut tiltale for drapsforsøk.

Flere mobilvideoer av kjøringen vil bli lagt frem som bevis i retten.

Det eldre ekteparet og moren med barnevognen representeres av bistandsadvokat Gunhild Bergan, som ikke ønsker å kommentere saken.

De to politifolkene som ifølge tiltalen måtte hoppe til siden for ikke å bli påkjørt, opplevde situasjonen svært dramatisk.

– De opplevde at ambulansen svingte rett mot dem, og at det ville endt fatalt om ikke de kastet seg unna, sier deres bistandsadvokat Jorunn Elisabeth Hegle Hovda.

De to politifolkene tok opp jakten på 33-åringen, og avfyrte også skudd for å stoppe ambulansen. Spesialenheten for politisaker har rutinemessig etterforsket saken og kommet til at politifolkene ikke har gjort noe straffbart.

Langt rulleblad

Totalt 44 personer skal vitne i den tre uker lange rettssaken.

Statsadvokat Randa har i tiltalen tatt forbehold om at det kan bli nedlagt påstand om forvaringsstraff.

Til TV 2 forklarer han at det er på grunn av sakens alvorlighet, tiltaltes straffehistorikk og at de sakkyndige mener det er stor fare for at han igjen vil begå alvorlig kriminalitet.

Den 33 år gamle mannen er tidligere domfelt en lang rekke ganger, blant annet for grovt ran, tyverier, brudd på våpenloven og omfattende narkotikakriminalitet.

Selv mener ikke 33-åringen at det er nødvendig med noen forvaringsstraff, opplyser hans forsvarer.

Han har ikke tidligere ønsket å forklare seg detaljert om minuttene da han flyktet fra politiet i ambulansen.

– Det vil han gjøre i retten, sier Bergøy Pedersen.