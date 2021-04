Rettsmedisiner: George Floyd ble drept

Rettsmedisineren som slo fast at George Floyd var blitt drept sa i retten fredag at det var politiets maktbruk som førte til at Floyd døde under en pågripelse.

Rettsmedisineren Andrew Baker erklærte i obduksjonsrapporten at Floyds død var et drap. Han vitnet fredag i rettssaken mot den tidligere politibetjenten Derek Chauvin, som er tiltalt for å ha drept Floyd.

Dødsfallet utløste voldsomme Black Lives Matter-demonstrasjoner etter at en video som viste at Chauvin satte kneet sitt til Floyds nakke i ni og et halvt minutt spredte seg.

– Mer enn Floyd kunne tåle

Baker sa at Floyd hadde underliggende problemer, som et forstørret hjerte som trenger mer oksygen og to fortettede pulsårer. I tillegg øker adrenalinet i en opphisset situasjon som pågripelsen, noe som igjen gjør at hjertet slår fortere.

– Etter min mening var politiets maktbruk og trykket på nakken akkurat mer enn hva Floyd kunne tåle med tanke på tilstanden til hjertet hans, sa Baker i rettssalen.

Avviste påstand om overdose

Chauvins forsvarere argumenterer for at Floyds dødsfall skyldtes en kombinasjon av hans underliggende hjerteproblemer og rusmisbruk, heller enn eks-politimannens pågripelse. Spørsmålet om dødsårsak har derfor blitt et sentralt tema under rettssaken.

Baker avviste forsvarets påstander fredag. I obduksjonsrapporten erkjenner Baker at det ble gjort funn av både fentanyl og metamfetamin i systemet til Floyd. Han understreker at dette var en medvirkende, heller enn direkte årsak til dødsfallet.

– Jeg vil fremdeles betegne dette som drap, den dag i dag, sa Baker fra vitneplass.

Han avsluttet med det en tøff uke for Chauvin og hans forsvarere, hvor både medisinske eksperter og tidligere politikolleger har gått hardt ut mot pågripelsen. Neste uke er det forsvarets tur til å påkalle vitner, i sitt forsøk på å overbevise juryen.