Politiet avbrøt skogsfest i Oslo

– Vi dro opp i halv ett-tiden etter melding fra folk som overnattet i skogen om et støyende arrangement på Sognsvann. Da patruljen kom fram løp mange personer i alle retninger, forteller operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.



Ved 1.30-tiden er politiet fortsatt på stedet med flere patruljer. De har med seg brannvesenet for å slokke flere bål på stedet. Ifølge politiet er de fleste deltakerne studenter.

– Vi vet ikke om dette var et offisielt arrangement av noe slag, men vi undersøker saken, forteller operasjonslederen.

#Oslo Vi er sammen med brannvesenet ved Sognsvann etter melding om støyende ansamling på 50-100 personer og bålbrenning i skogen.



Mange personer løp i alle retninger da vi ankom. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 9, 2021

Like før klokken 03 opplyser politiet at ingen av deltakerne er anmeldt for brudd på smittevernreglene. Patruljene har derimot informert flere om de gjeldende reglene.

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer verken innendørs eller utendørs i Oslo. Dette gjelder fram til 15. april.